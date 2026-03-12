Princeses Beatrises vīra aristokrātiskā ģimene nikna: vai skandāls var sašķobīt laulību?
Princeses Beatrises vīra Edoardo Mapelli Moci aristokrātiskie vecāki ir dusmīgi, ka viņu augstdzimušais dēls tagad ir ierauts Endrū Mauntbatena Vindzora skandālā, kas bojā arī viņu ģimenes reputāciju. Viņi pat atbalstītu šķiršanos…
Izskanējusi informācija, ka princeses Beatrises vīra vecāki ir ļoti dusmīgi, ka viņu dēls ir iesaistīts Endrū Mauntbatena Vindzora skandālā. Neskatoties uz to, ka Beatrise nav publiski bildusi ne vārda kopš viņas tēva, bijušā prinča Endrū, aresta un atbrīvošanas pagājušajā mēnesī, šķiet, ka viņas vīra Edoardo Mapelli Mozzi vecāki ir neapmierināti ar visu šo situāciju.
Runājot ar izdevumu "New Idea", avots apgalvoja, ka tas varētu nopietni kaitēt Beatrises laulībai. Viņš sacīja: "Nav nekas labs šajā visā, un jā, tas ietekmē visus viņu tuvākos cilvēkus. Edo ģimene ir itāļu aristokrāti, tāpēc viņi ir satriekti un dusmīgi, ka viņu dēls ir ierauts Jorku drāmā. Endrū arests var ietekmēt viņu biznesa darījumus un ģimenes reputāciju."
Princese Beatrise un Edoardo Mapelli Moci kāzu dienā 2020. gada 17. jūlijā
Avots, kurš apgalvo, ka ir Edo draugs, turpināja: "Protams, Edo mīl Beatrisi un neplāno viņu pamest ar divām mazām meitām. Bet viņa ģimene nav tik žēlsirdīga un gatavojas sliktākajam. Tagad, kad nāk klajā arvien jaunas atklāsmes, viņi vēlas, lai Edo aizietu no šīs ģimenes pavisam.”
"Jorku vārdam tagad ir toksiska slava. Tas, iespējams, nekad vairs nemainīsies, bet viņu bērnu dēļ visiem četriem jācenšas."
Šie apgalvojumi izskanējuši īsi pēc tam, kad māsām tika norādīts pārtraukt klusēšanu par šo skandālu. Eiženija nofotografēta Londonā pirms nedēļas, bet viņas vecākā māsa Beatrise nav publiski redzēta kopš gaismā nāca jaunākā informācija par viņas vecāku iesaisti Epstīna skandālā.
Bijusī BBC karaļnama reportiere Dženija Bonda uzskata, ka abas princeses noteikti izjūt spiedienu saistībā ar šo situāciju, jo gaismā nonāk arvien vairāk noslēpumu par miljardiera pedofila ilgstošajām attiecībām ar viņu vecākiem.
Bonda izdevumam “The Mirror” sacīja: "Beatrise un Eiženija noteikti joprojām ir šokētas, ka viņu tēvs tika arestēts un pēc tam nofotografēts, sēžot mašīnā un cenšoties paslēpties no kamerām.”
"Arī viņas tagad ir paparaci medījums, un noteikti jūtas izsekotas ikreiz, kad iznāk no mājām. Līdz šim tikai Eiženija ir bijusi publiski redzama, un tas bija drosmīgi no viņas puses. Abas sievietes noteikti izjūt milzīgu spiedienu, un viņu jūtas ir ļoti pretrunīgas."
Ne Beatrisei, ne Eiženijai nav izteikta neviena apsūdzība šī skandāla laikā. Tomēr karaliskā ģimene šobrīd izvēlas distancēties no māsām. Zināms, ka viņas nav ielūgtas uz zirgu skriešanās sacīkstēm Askotā, kas notiks šā gada jūnijā un vienmēr ir karaliskās ģimenes apmeklētas. Arī no citiem publiskiem pasākumiem māsas būšot izslēgtas.