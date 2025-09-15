VIDEO: veikala novērošanas kameras fiksē 63 gadus vecu zagli, kurš atradis neparastu veidu, kā veikt zādzības
Lielbritānijā drošības kamerās tika nofilmēts veikala zaglis, kurš slēpa gaļas steikus, kuru vērtība pārsniedza 250 mārciņas, mobilitātes skūterī, tikai sešas dienas pēc tam, kad viņš bija atzinies astoņos citos zādzību pārkāpumos.
Kāda lielveikala drošības kamerās tika nofilmēts "mobilitātes skūtera meistars" – zaglis, kurš, šķiet, ir piešķīris jaunu nozīmi "pirkumu grozam" – viņš slēpa gaļas steikus, kuru vērtība pārsniedza 250 mārciņas, kā īstais profesionālis. Un to visu tikai sešas dienas pēc tam, kad viņš atzinās vēl astoņos zādzību pārkāpumos.
Kadros redzamais ir 63 gadus vecais Malkoms Ravenhils, kurš ievieto gaļu mobilitātes skūtera aizmugurējā nodalījumā.
Pats veiklais zaglis atzinās savā nodarījumā Pīterboro tiesā pagājušajā nedēļā un tika notiesāts uz vienu gadu cietumā.
Sems Maltons no Kembridžšīras policijas sacīja: "Ravenhils ir recidīvists, kurš acīmredzami nav mācījies no savām kļūdām, jo bija saņēmis nosacītu sodu mazāk nekā nedēļu pirms šī nozieguma."