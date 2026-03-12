Vīrietim, kurš narkotiku reibumā nežēlīgi nogalināja savu māti, draud mūža ieslodzījums
Rīgas apgabaltiesa šodien plkst. 10 plāno sākt skatīt apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru kādam vīrietim par mātes noslepkavošanu narkotiku reibumā piespriests mūža ieslodzījums, kā arī probācijas uzraudzība uz trīs gadiem, liecina informācija tiesu kalendārā.
No apsūdzētā par labu cietušajai piedzīta pieteiktā morālā kaitējuma kompensācija 50 000 eiro apmērā, nosakot 30 dienu termiņu tā labprātīgai izpildei pēc sprieduma spēkā stāšanās. Līdz procesuālo izdevumu un kaitējuma kompensācijas pilnīgai apmaksai saglabāts arests apsūdzētā mantai - dzīvoklim, kura tirgus vērtība ir apmēram 40 000 eiro.
Prokuratūrā informēja, ka vīrietis apsūdzēts par to, ka nonāvēja savu māti ar sevišķu cietsirdību.
2024. gada 13. maijā, būdams narkotisko vielu reibumā, viņš ieradās savas mātes privātmājā, un nolūkā nodarīt miesas bojājumus, ar cietu trulu priekšmetu ne mazāk kā piecas reizes iesitot mātei pa galvu un ne mazāk kā trīs reizes pa ķermeni.
Turpinot savas noziedzīgās darbībās, nolūkā nonāvēt savu māti, vīrietis sievieti sāka žņaugt, izraisot mehānisku asfiksiju.
Vēlāk vīrietis paņēma asi griezošu priekšmetu un izdarīja caurejošu griezumu mātes kaklā, kas ir tiešā cēloniskā sakarībā ar viņa mātes nāves iestāšanos.
Turklāt vīrietis arī apsūdzēts par cietsirdīgu izturēšanos pret mātes suni. Pēc mātes nonāvēšanas viņš ar asi griezošu priekšmetu izdarīja caurejošu griezumu suņa kaklā.
Saskaņā ar apsūdzētā sniegtajām liecībām, motīvs nogalināt māti un viņas suni, bija narkotisko vielu reibumā izraisītas halucinācijas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā krimināllietā gan tika nostiprinātas ziņas, ka personas varēja saprast savas darbības un spēja tās vadīt.