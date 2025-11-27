15 kebabu vietā jaunieši izvēlas kriminālprocesu par kases aparāta zādzību
Valsts policija aizturējusi divus jauniešus, kuri pirmdienas vakarā Rīgā, Zasulaukā, pēc konflikta par uz radiatora sabojātu jaku nozaga ēstuves kases aparātu ar naudu, informēja Valsts policijā.
Informācija par kases aparāta zādzību saņemta 25.novembrī neilgi pēc plkst.20. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi noskaidroja, ka divi jaunieši iegājuši kebabnīcā, un viens no viņiem uzlicis savu jaku uz radiatora. Karstuma ietekmē apģērba materiāls sakusa, pēc kā jaunieši sākuši konfliktēt ar personālu.
Lai situāciju atrisinātu, darbinieki piedāvājuši kompensāciju – 15 kebabus. Tomēr brīdī, kad darbiniece uz mirkli iegāja virtuvē, jaunieši izmantoja situāciju, uzlika bojāto jaku uz kases aparāta un ar to devās prom.
Kases aparāts vēlāk atrasts netālu no notikuma vietas, taču tas bijis tukšs. Pirms zādzības tajā atradās aptuveni 360 eiro, kurus jaunieši līdz aizturēšanas brīdim jau bija paspējuši iztērēt.
Policija operatīvi noskaidroja un aizturēja 2005. un 2006.gadā dzimušus jauniešus, kuri iepriekš policijas redzeslokā nav nonākuši. Viņiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180.panta pirmās daļas par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.