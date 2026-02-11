Latgalē par auto zādzību aiztur vīrieti
Pagājušajā nedēļā Latgalē par automašīnas zādzību aizturēts vīrietis, informēja Valsts policija.
Policijas Dienvidlatgales iecirknī 6. februārī sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par automašīnas zādzību. Saskaņā ar sākotnējo informāciju 6. februārī ap plkst. 10 Daugavpilī, Stacijas ielā, nenoskaidrota persona no teritorijas nozaga automašīnu "Citroen C4", kurā bija atstātas aizdedzes atslēgas. Materiālais zaudējums nodarīts 4350 eiro apmērā.
Dažas dienas vēlāk, 8. februārī, minētā automašīna konstatēta uz ceļa Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā. Par transportlīdzekļa atrašanās vietu policiju informēja vietējie iedzīvotāji, kuri arī atpazina iespējamo automašīnas zagli - 1985. gadā dzimušu vīrieti.
Pārbaudot personas datus un iegūto informāciju, aizdomas apstiprinājās, norāda likumsargi. Vīrietim ir piemērots aizdomās turamā statuss, bet policija turpina izmeklēšanu kriminālprocesā.