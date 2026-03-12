Donalds Tramps apgalvo, ka karš ar Irānu var "drīz" beigties
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien īsā telefonintervijā ziņu medijam "Axios" paziņoja, ka karš ar Irānu "drīz" beigsies, jo "nav palicis praktiski nekā, kam uzbrukt".
"Jebkurā laikā, kad es gribu, lai tas beigtos, tas beigsies," sacīja Tramps piecas minūtes ilgajā intervijā.
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs tomēr sagrāva cerības uz ātrām kara beigām.
"Operācija turpināsies bez jebkāda laika ierobežojuma, cik ilgi vajadzēs, līdz mēs sasniegsim visus mērķus un panāksim uzvaru kampaņā," sacīja Kacs, tiekoties ar armijas līderiem galvenajā štābā Telavivā.
Arī Izraēlas armijas preses sekretārs Efijs Defrins paziņoja, ka Izraēlas armijai vēl ir plašs mērķu saraksts. Izraēlas armija arī ir gatava turpināt savu misiju Irānā, cik ilgi būs nepieciešams.
Tramps jau pirms divām dienām izteica pieņēmumu par kara drīzām beigām, kā pamatojumu minot savus militāros panākumus.
"Es uzskatu, ka šis karš ir beidzies, lielā mērā. Viņiem nav flotes, nav sakaru, viņiem nav gaisa spēku. Viņu raķetes ir izkaisītas. Viņu droni tiek visur uzspridzināti, tāpat kā dronu ražošana. Ja paskatās, viņiem nav palicis nekas. Nav palicis nekā militārā nozīmē," pirmdien sacīja Tramps, atkārtojot Irānas zaudējumu novērtējumu, ko viņš bija paudis iepriekšējās dienās.
Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss otrdienas rītā paziņoja, ka tikai tas "noteiks kara beigas", noraidot Trampa izteikumus, ka karš lielā mērā ir beidzies.