Patērētāji sūdzas - uz dažu preču cenu zīmēm Latvijas veikalos nav norādīta izcelsmes valsts. Kāds tam ir iemesls?
Vairāk nekā gadu veikalos uz cenu zīmēm obligāti jānorāda pārtikas produktu izcelsmes valsts, tomēr dažu ražotāju produktiem joprojām var redzēt atzīmi "nezināms".
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāve atzīst, ka saņem sūdzības no patērētājiem, taču skaidro, ka pārdevēji var nenorādīt produkta izcelsmes valsti uz cenu zīmēm, ja produkts ir ražots Eiropas Savienībā vai tiek ražots vairākos uzņēmumos dažādās valstīs.
Lai patērētājiem būtu vieglāk noteikt pārtikas preču izcelsmi veikalos, kopš 2024. gada septembra ir spēkā regulējums, saskaņā ar kuru uz cenu zīmēm veikalos obligāti jānorāda produkta izcelsmes valsts. Tomēr daudziem produktiem, tostarp pazīstamiem vietējiem un ārvalstu ražotājiem, izcelsmes valsts joprojām nav norādīta, un var redzēt tikai atzīmi, ka informācija par izcelsmes valsti nav pieejama, vēsta Latvijas Radio.
PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības nodaļas vecākā eksperte Monta Vaice skaidroja: "Šādi gadījumi var rasties, piemēram, ja tiek pasūtīts produkts, kas tiek ražots vairākos uzņēmumos dažādās valstīs. Arī olām dažādu zīmolu gadījumā var būt tā, ka iepakošanas centri atrodas gan Latvijā, gan Lietuvā. Vienā iepakojumā var būt olas gan no Lietuvas, gan Latvijas ražotājiem.
Ja ražotājs vai piegādātājs nevar nodrošināt informāciju par katru piegādāto produkta partiju (un tam nav pienākuma), un mazumtirgotājiem nav iespējas šo informāciju iegūt, tad var gadīties, ka marķējumā nav norādīts konkrēts ražotājs," norādīja Vaice.
Daudzi ražotāji uz saviem produktiem norāda izcelsmi no Eiropas Savienības, tomēr šādā gadījumā uz cenu zīmēm par produkta izcelsmi jānorāda "nav informācijas".
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure skaidroja, ka daudzi vietējie ražotāji arī eksportē savus produktus un izveidojuši tiem vienotu apzīmējumu "ražots Eiropas Savienībā". Iepriekš uzņēmēji arī norādījuši, ka atsevišķas marķējuma izmantošana tikai Latvijas veikaliem būtu milzīgs slogs, raksta portāls "Lsm+".
Tomēr esošā sistēma, kurā Eiropas Savienībā ražotie produkti uz cenu zīmēm faktiski tiek pārvērsti par precēm bez izcelsmes, rada pircējiem veikalā maldinošu iespaidu, uzskata Šure.
"Uzņēmumiem ir izdevīgāk rakstīt "ražots Eiropas Savienībā", bet tā sanāk, ka izcelsme ir nezināma. Tas ir ļoti negatīvi, jo patērētājs redz, ka izcelsme ir nezināma, lai gan patiesībā tas ir ražots Eiropas Savienībā. Tomēr būtu jāprecizē, lai nerastos šādas situācijas. Tā ir nepareiza informācija," sacīja Šure.
Viņasprāt, regulējumu vajadzētu mainīt, lai atļautu norādīt cenu zīmēs kā izcelsmes valsti Eiropas Savienību. Ja vietējā tirgū tirgotajiem pārtikas produktiem nav norādīta ražotājvalsts, juridiska persona var saņemt brīdinājumu vai tikt uzlikts sods līdz 1000 eiro.