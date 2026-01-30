No "Facebook" pazudis Maestro Raimonda Paula profils, tam bija vairāk nekā 70 tūkstoši sekotāju
Daudzi sociālo tīklu lietotāji piedzīvojuši neizpratni, mēģinot ieiet Maestro Raimonda Paula "Facebook" kontā. Cerētā satura vietā par tautā iemīļoto mākslinieku, apmeklētājus gaida nepatīkams pārsteigums.
Pašlaik, mēģinot ieiet Maestro profilā, parādās šāds attēls.
Tas noticis laikā, kad nerimst kaislības ap tā dēvētajiem "Raimonda Paula Dziesmu svētkiem", par kuriem pats Maestro paudis krasi negatīvu attieksmi. Pirms dažām dienām Maestro izplatīja paziņojumu, kurā kategoriski norobežojas no pasākuma, kas iepriekš tika pieteikts kā "Raimonda Paula Dziesmu svētki", un informē, ka savu tiesību aizstāvībai piesaistījis advokātu. “Atkārtoti apstiprinu, ka norobežojos no šiem "svētkiem" un nevēlos tikt ar tiem asociēts. Tie nebūs mani svētki,” uzsvēris leģendārais mākslinieks.
Savā paziņojumā Raimonds Pauls norādījis, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, attēlu vai preču zīmes izmantošanai šajā projektā, un paudis sašutumu par organizatoru rīcību, ilgstoši un plaši izmantojot viņa vārdu atpazīstamības veicināšanai un reklāmai. “Tas daudziem radījis maldīgu priekšstatu par manu aktīvu iesaisti un dalību. Mans vārds tur ir pielipināts. Ļoti falši.”
Jau ziņots, ka virkne pazīstamu mūziķu, tostarp diriģents Māris Sirmais, komponists Raimonds Tiguls un dziedātājs Intars Busulis, atklātā vēstulē aicinājuši pašvaldības un Kultūras ministriju izvērtēt dalību šajā pasākumā. Mūziķi norādījuši, ka projekts ir “neētisks un manipulatīvs”, jo, izmantojot Paula vārdu bez viņa piekrišanas, tikuši maldināti gan koristi, gan klausītāji.
Reaģējot uz maestro iebildumiem, pasākuma rīkotāji – SIA “Auss Media" un biedrība “Latvijas Festivālu asociācija” – paziņojuši par nosaukuma maiņu uz “Dziesmu svētki “Manai Dzimtenei””. Projekta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis norādīja, ka tas darīts, respektējot Paula "skepsi", taču pasākuma saturs un koncepcija paliekot nemainīga. Koncerts iecerēts 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī” kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai, un dalībai tajā pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju.
Savukārt “Manai dzimtenei” organizatori bija izteikuši aicinājumu Raimondam Paulam un viņa pārstāvjiem tikties, lai bez publiskiem pārmetumiem un starpnieku interpretācijām varētu rast risinājumu, kā saglabāt šovasar iecerēto pasākumu.