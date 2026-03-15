Reinis Bērziņš pasaules čempionātā šorttrekā 1000 metru distancē izcīna astoto vietu
Latvijas sportists Reinis Bērziņš svētdien Kanādā pasaules čempionātā šorttrekā 1000 metru distancē izcīnīja astoto vietu.
Pusfinālā latvietis finišēja ceturtais un sacensības turpināja B finālā. Cīnoties par sesto vietu, Bērziņš pirmajos apļos bija piektais, taču turpinājumā uzlaboja savu pozīciju un finišā bija trešais, kopvērtējumā ierindojoties astotajā pozīcijā.
Pirms tam ceturtdaļfinālā Bērziņš pirmajos apļos bija trešais, bet turpinājumā pa iekšmalu pakāpās uz pirmo vietu un finišu sasniedza kā pirmais, nodrošinot vietu pusfinālā.
Linards Reinis Laizāns 1000 metru gandarījuma sacensībās pārvarēja pirmo kārtu, bet otrajā palika bez rezultāta, neiekļūstot ceturtdaļfinālā.
Savukārt Anna Jansone 1500 metru gandarījuma sacensībās tika iecelta otrajā kārtā, kurā viņa savā slidojumā finišēja piektā, neiekļūstot pusfinālā.
500 metru distancē viņa gandarījuma sacensību pirmajā kārtā bija otrā, bet izšķirošajā kārtā finiša līniju šķērsoja trešā, atpaliekot no iekļūšanas ceturtdaļfinālā par aptuveni 0,4 sekundēm.
Pērn Bērziņš pasaules čempionātā 500 metros ieņēma 15. vietu, bet 1500 metru distancē ierindojās 32. pozīcijā. Viņš startēja arī Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kurās 1000 metros bija 14. vietā un 500 metros noslēdza sacensības 24. vietā.
Meistarsacīkstēs nestartē Roberts Krūzbergs, kurš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē, taču iedzīvojās ceļgala savainojumā.