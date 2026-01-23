FOTO: sirsnīgā gaisotnē aizvadīts pirmais maestro Raimonda Paula jubilejas koncerts

Maestro Raimonda Paula jubilejas koncerts
Ceturtdien, 22. janvārī, sirsnīgā gaisotnē Rīgas Kongresu namā tika aizvadīts pirmais Raimonda Paula jubilejas koncerts.
Koncertā piedalījās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO), Latvijas Radio bigbends (LRBB), Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", dziedātāji Aija Vītoliņa un Daumants Kalniņš, kā arī pianists Matīss Žilinskis. Viņi visi muzicēja diriģenta Māra Sirmā vadībā, piedāvājot klausītājiem neaizmirstamu koncertu.
Šis koncerts bija īpašs ar to, ka pirmatskaņojumus piedzīvoja pazīstami Raimonda Paula skaņdarbi, kuru aranžējumus sagatavojuši britu komponists Kalums Au un franču komponists Pjērs Bertrāns. Tāpat izskanēja arī Jēkaba Jančevska un Riharda Dubras jau iepriekš dzirdēti Raimonda Paula darbu aranžējumi, kas bagātināja koncertu ar īpašu simfonisku skanējumu.
Diriģents Māris Sirmais "Latvijas Radio" norādīja, ka maesto mūzika viņa dzīvē ieņem lielu lomu. "Cik sevi atceros, mana dzīve vienmēr ir bijusi saistīta ar Maestro mūziku. Laikam neviena komponista dziesmas nav tik daudz izdziedātas, sākot ar priecīgākajiem un beidzot ar skumjākajiem dzīves momentiem. Tā ir bijusi arī ilgu gadu draudzība – personīga, cilvēciska. Milzīga cieņa pret šo izcilo personību – ne tikai kā izcilu komponistu un ģeniālu melodiju radītāju, bet arī kā spožu pianistu. Viņa piesitiens ir īpašs. Ar aizvērtām acīm var zināt, ka pie klavierēm sēž Raimonds Pauls."
Sirmais arī uzsvēra, ka aranžiju autori, Kalums Au un Pjērs Bertrāns, arī netika izvēlēti nejauši: "Maestro šos komponistus ir uzskatījis par īpaši talantīgiem. Kalums Au un Pjērs Bertrāns izvēlējušies savām sirdīm tuvākās kompozīcijas. Tās savīsies kopā ar latviešu aranžētāju darbiem, kas dziesmas ir pārveidojuši par simfoniskām miniatūrām – Jēkabs Jančevskis un Rihards Dubra."
Šodien, 23. janvārī, Rīgas Kongresu namā notiks šī koncerta otrais atskaņojums, sniedzot klausītājiem vēl vienu iespēju izbaudīt šo neaizmirstamo muzikālo piedzīvojumu. Savu 90. dzimšanas dienu maestro nosvinēja 12. janvārī.