foto: Ekrānuzņēmums no "TikTok"
Doloresa izvēlējusies neparastu veidu kā apsveikt Maestro Raimondu Paulu.
VIDEO: nepieklājīgs sveiciens Raimondam Paulam influencerei Doloresai Onzulei maksā darbu

Televīzijas šovu zvaigzne un digitālā satura veidotāja Doloresa Onzule sociālajos tīklos izraisījusi plašu ažiotāžu – par nepieklājīgu sveicienu Maestro Raimondam Paulam dzimšanas dienā Doloresa atlaista no darba.

12. janvārī, kad Maestro Raimonds Pauls atzīmēja savu 90. jubileju, leģendāro pianistu visai neparastā un provaktīvā veidā apsveica arī influencere Doloresa Onzule. Viņa publicēja video, kurā kopā ar kādu puisi ar pēcpusēm spēlē klavieres, pievienojot aprakstu: “Daudz laimes, maestro.” 

klavieru apmacibas sodien

Šis joks Doloresai gan beidzās ne tikai ar plašu nosodījumu no sabiedrības puses, bet arī ar atstādināšanu no darba pienākumiem.

Doloresas darbavieta “Herbary” tajā pašā vakarā publiskoja ierakstu, skaidri norādot, ka šāda uzvedība nav pieņemama: “Vēlamies skaidri norādīt, ka "Herbary" neatbalsta un neidentificējas ar šodien sociālajos tīklos izplatīto saturu. Tas neatspoguļo "Herbary" vērtības, nostāju vai darbību. Darba attiecības ar attiecīgo darbinieku ir pārtrauktas.”

Doloresa publicēto video uz īsu brīdi izdzēsa, taču drīz vien ievietoja to atpakaļ. Pēc tam viņa publicēja fotogrāfiju ar uzrakstu: “Kāpēc visi ir tik sensitīvi? Es taču mīlu Raimi.”

foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram"
Doloresa apgalvo, ka cilvēki esot pārāk jūtīgi.
Kā liecina informācija Doloresas "TikTok" kontā, video tapis jau pirms diviem mēnešiem un sākotnēji nav ticis veidots speciāli Raimonda Paulam.

