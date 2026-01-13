Viesi ierodas uz Raimonda Paula 90. jubilejas svinībām
2026. gada 12. janvārī savu 90. dzimšanas dienu mūzikas namā "Daile" svinēja komponists Raimonds Pauls.
FOTO: Jūlijs Krūmiņš, Guntis Ulmanis, Ance Krauze, Zigmars Liepiņš un citi sabiedrībā zināmi ļaudis ierodas svinēt Raimonda Paula 90. jubileju
Svinības par godu Maestro bija sarīkotas mūzikas namā "Daile", un tās apmeklēja virkne sabiedrībā zināmu cilvēku.
Kā jau pirms jubilejas Raimonds Pauls stāstīja žurnālam "Kas Jauns", viņš pats gan nebūt nepriecājas par saviem gaidāmajiem svētkiem. “Par daudz jau ir. Par daudz. Tā jubileja, 90 gadi… Tas vispār ir šausmīgi. Vajag mazāk. Gribas daudz mazāku gadu skaitu! Jā, bet nu jau ir daudz par vēlu.” Godājamais komponists ir arī viens no kultūras jomas pārstāvjiem, kuram no šā gada sākuma Valsts kultūrkapitāla fonds maksās mūža stipendiju 390 eiro mēnesī. “Nē, nē, nē, man nevajag. Es negribu par to diskutēt un vispār kaut ko runāt par to. Nu ko viņi tur? Es iztieku arī bez tām stipendijām. Man cilvēki palīdz un atbalsta. Nes man produktus un visādus dārgumus, un tortes, un visu ko man nes. Man ir vairāk nekā vajadzīgs, nevajag nekādas stipendijas,” strikti nosaka jubilārs.