Šodien 06:55
Šo tērpu kritizēja pats Maestro Raimonds Pauls! Latvijas slavenību tērpi, kas sacēla rezonansi
Pavisam nesen sabiedrības uzmanības centrā nonāca “Latvijas Radio 5” personības Lindas Samsonovas izvēlētais tērps — melna kleita ar drosmīgiem izgriezumiem vēdera un krūšu rajonā. Kamēr vieni slavēja Lindas pārliecību, citi runāja to, vai šāds tēls tiešām ir piemērots konkrētajai videi. Sociālajos tīklos viedokļi dalījās, bet viens ir skaidrs — šāds tērps neatstāja vienaldzīgu gandrīz nevienu. Un tomēr Samsonovas kleita nav unikāls izņēmums.
Latvijas publiskajā telpā ik pa laikam parādās tērpi, kas kļūst par dienas galveno tematu — nereti tie ir pārāk atklāti, pārāk teatrāli, pārāk “uz robežas” vai tieši otrādi — tik dīvaini un negaidīti, ka par tiem gribas pārrunāt vēl un vēl.
Lūk, astoņi tērpi, par kuriem runājām visvairāk.