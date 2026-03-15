Masalu draudi: trīs pasākuma "Ļutaurus viktorīna" dalībnieki sazinājušies ar Slimību profilakses un kontroles centru
Saistībā ar apstiprinātu masalu gadījumu ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) līdz šim sazinājušies trīs pasākuma "Ļutaurus viktorīna" dalībnieki, paziņojusi SPKC pārstāve Ilze Ūdre.
SPKC sestdien, 14. martā, saņēma paziņojumu par laboratoriski apstiprinātu masalu gadījumu. Līdz šim iegūtā informācija liecina, ka inficēšanās varēja notikt 21. februārī un 22. februārī Rīgā pasākumā "Ļutaurus viktorīna". Epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka ar masalām saslimusī persona 5. martā lidojusi no Rīgas uz Turciju ar reisu Nr. TK1758. Par šo gadījumu SPKC informējis Turcijas atbildīgās iestādes, lai identificētu infekcijai iespējami pakļautos pasažierus.
Ūdre atzīmēja, ka SPKC ir saņēmis lidmašīnas pasažieru sarakstu un ir sākta Latvijas iedzīvotāju apzināšana un informēšana. Līdz šim gandrīz 60 pasažieriem sniegtas telefoniskas konsultācijas, bet pārējiem nosūtīta informācija e-pastā.
Informācija par pasažieriem, kuri nav Latvijas pilsoņi, nodota attiecīgo valstu kompetentajām iestādēm. SPKC sniedzis atbildes arī uz iedzīvotāju telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm.
Kā aģentūrai LETA iepriekš atzīmēja SPKC, masalu gadījumā īpaši svarīgi ir apzināt un brīdināt kontaktpersonas par inficēšanās risku, kā arī noskaidrot, vai nav bijuši citi saslimšanas gadījumi, kas varētu veidot jaunas infekcijas izplatīšanās ķēdes sabiedrībā. Tādēļ ir būtiski noskaidrot, vai kādam pasākuma dalībniekam infekcijas inkubācijas laikā ir bijuši masalu simptomi. Savukārt lidmašīnas pasažieriem infekcijas inkubācijas periods vēl nav beidzies, tādēļ viņiem ir svarīgi saņemt rekomendācijas veselības novērošanai un rīcībai saslimšanas gadījumā.
Masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas izplatās no personas uz personu ar ļoti sīkiem gaisa pilieniem, inficētai personai runājot, klepojot vai šķaudot. Īpaši liels inficēšanās risks pastāv, atrodoties ar slimnieku vienā telpā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas - ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.