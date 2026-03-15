Virslīgas debitante "Ogre United" gūst pirmos vārtus un izcīna pirmo punktu pret "Tukums 2000"
Debitante "Ogre United" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas otrās kārtas noslēgumā savā laukumā ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar "Tukums 2000" komandu.
Pirmā puslaika izskaņā Tukuma vienību vadībā izvirzīja Ruslans Deružinskis. Laukuma saimnieki panāca neizšķirtu otrā puslaika ievadā, kad 57. minūtē, mēģinot pārtvert ogrēniešu piespēli, savos vārtos bumbai palīdzēja nonākt "Tukums 2000" spēlētājs Kristers Volkovs.
Ogres komanda savā vēsturē pirmajā spēlē virslīgā ar 0:2 zaudēja RFS, kamēr "Tukums 2000" sezonu sāka ar zaudējumu 1:2 "Jelgavai".
Kārtas ievadā RFS piektdien viesos ar rezultātu 1:0 pārspēja "Liepāju", bet sestdien "Auda" viesos ar rezultātu 2:0 pārspēja "Grobiņu" un "Riga" mājās ar 4:2 bija pārāka pār "Daugavpili". Svētdien dienas pirmajā mačā "Super Nova" savā laukumā ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu".
Pēc divām spēļu kārtām pa sešiem punktiem ir "Audai" un RFS, četrus punktus izcīnījusi "Jelgava" pa trīs punktiem ir "Liepājai", "Grobiņai" un "Riga", vienu punktu iekrājušas "Tukums 2000", "Ogre United" un "Super Nova", bet bez punktiem ir "Daugavpils".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.