Traģēdija bija tikai laika jautājums: pēc liktenīgā ugunsgrēka Daugavpilī kaimiņi atzīst, ka gadiem dzīvojuši nāves bailēs. VIDEO
Daugavpilī, Tautas ielā, ugunsgrēkā daudzdzīvokļu namā gājis bojā gandrīz 60 gadus vecs vīrietis. Kaimiņi norāda, ka traģēdija bijusi paredzama, jo bojāgājušais vairāk nekā desmit gadus dzīvojis antisociālu dzīvesveidu, turot pārējos mājas iedzīvotājus pastāvīgā spriedzē.
Kā vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā", ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā un uzlaužot dzīvokļa durvis, konstatēts spēcīgs piedūmojums. Telpās atrasts vīrieša ķermenis bez dzīvības pazīmēm.
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka ugunsgrēka iemesls, visticamāk, bijusi neuzmanīga smēķēšana telpās alkohola reibumā. Tiek pieļauts, ka ugunsgrēks izcēlies nenodzēstas cigaretes dēļ, kas iekritusi dīvānā. Kaimiņi dūmu smaku sajutuši jau vairākas stundas pirms glābēju ierašanās, taču dzīvokļa durvis neviens nav vēris vaļā.
Kā norādīja mājas iedzīvotāji, bojāgājušais dzīvoklī mitinājies vairāk nekā desmit gadus. Lai gan vīrietis dzīvojis viens, dzīvoklī regulāri pulcējušās kompānijas un lietots alkohols, kas traucējis citiem nama iemītniekiem.
Kaimiņiene Vera raidījumam atklāj, ka sadzīve ar bojāgājušo bijusi neizturama – vīrietis regulāri lietojis alkoholu, bet naktīs dzīvoklī pulcējušies bezpajumtnieki, kuru radītais troksnis un lamāšanās bija dzirdama caur sienām. Iedzīvotāji par notiekošo informējuši arī Valsts policiju, taču, pēc kaimiņienes teiktā, likumsargi sūdzības uztvēruši formāli, norādot uz lielo alkoholiķu skaitu pilsētā un to, ka preventīvi neko iesākt nevarot.
Šobrīd izdegušais dzīvoklis ir iztīrīts no gruvešiem. Neraugoties uz traģisko iznākumu, kaimiņi neslēpj atvieglojumu, atzīstot, ka beidzot varēs dzīvot bez pastāvīgām bailēm par savu un mājokļa drošību.