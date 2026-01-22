Mežaparkā pēc izsaukuma par ugunsgrēku pašvaldības policija aiztur trīs vīriešus ar iespējamām narkotikām
Šomēnes Rīgas pašvaldības policija (RPP) saņēma informāciju par iespējamu ugunsgrēku daudzdzīvokļu namā Mežaparkā, taču, tam neapstiprinoties, pašvaldības policija aizturēja trīs vīriešus ar iespējamām narkotikām, portālu Jauns.lv informē RPP.
Ierodoties adresē, bija dzirdams, ka mājā skan ugunsgrēka atklāšanas sistēma. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, apsekojot ēku, degšanas pazīmes un cietušas personas nekonstatēja, tomēr pagraba telpās sastapa trīs vīriešus, kuri smēķēja.
Uzreiz pēc tam, kad apdraudējums netika konstatēts, pašvaldības policijas darbinieki devās uz pagrabu, kur sastapa pie galda sēžam iepriekš minētās personas. Telpās bija jūtama izteikta marihuānai raksturīga smaka, savukārt uz galda atradās papīra lapa ar zaļganbrūnu augu izcelsmes vielu.
Sarunas laikā vīrieši noliedza, ka būtu lietojuši narkotiskās vielas, taču, ņemot vērā konstatēto, policijas darbinieki nolēma vīriešus aizturēt un pārmeklēt. Viena vīrieša jakas kabatā tika atrasts maisiņš ar, iespējams, marihuānu.
Tāpat, apskatot telpas, policisti pamanīja tabakas smalcinātāju ar to pašu, iespējams, narkotisko vielu.
Neilgi pēc tam notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu adresē turpmāko apstākļu skaidrošanai.