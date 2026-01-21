Foto: unsplash.com
112
Šodien 15:21
Tvaika ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks, slēgta satiksme
Ugunsdzēsēji trešdien no piedūmota dzīvokļa Tvaika ielā Rīgā izglāba cilvēku, kurš tika nodots mediķiem, aģentūra LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
‼️Ugunsgrēka dēļ slēgta satiksme Tvaika ielā 34, apstājusies 49. maršruta autobusu kustība abos virzienos.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 21, 2026
Plkst. 12.14 VUGD saņēma izsaukumu uz Tvaika ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā.
No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš ugunsgrēkā cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Jau pirms VUGD ierašanās Valsts policijas darbinieki bija sākuši iedzīvotāju evakuāciju. Kopumā no ēkas evakuēti desmit cilvēki.
VUGD darbu notikuma vietā noslēdza plkst. 13.38. Dzīvoklī, kur izcēlās ugunsgrēks, dūmu detektors nebija uzstādīts.