Tvaika ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks, slēgta satiksme
Foto: unsplash.com
112

Tvaika ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks, slēgta satiksme

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ugunsdzēsēji trešdien no piedūmota dzīvokļa Tvaika ielā Rīgā izglāba cilvēku, kurš tika nodots mediķiem, aģentūra LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Tvaika ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks, slēgta satik...

Plkst. 12.14 VUGD saņēma izsaukumu uz Tvaika ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā.

No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš ugunsgrēkā cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Jau pirms VUGD ierašanās Valsts policijas darbinieki bija sākuši iedzīvotāju evakuāciju. Kopumā no ēkas evakuēti desmit cilvēki.

VUGD darbu notikuma vietā noslēdza plkst. 13.38. Dzīvoklī, kur izcēlās ugunsgrēks, dūmu detektors nebija uzstādīts.

Tēmas

VUGDRīgaValsts policijaValsts ugundzēsības un glābšanas dienests112

Citi šobrīd lasa