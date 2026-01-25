"Bez asarām nevar atcerēties..." Pēdējo 20 gadu ugunsgrēki Latvijā, kas satrieca sabiedrību
16. janvāra rītā sabiedrību šokēja divu bērnu nāve liesmās Ķekavas novada Krustkalnu ciemā, kad dzīvojamās mājas ugunsgrēkā dzīvību zaudēja 5 un 15 gadus veci bērni, bet ievainojumus guvusī mamma un viņu četrgadīgā māsiņa smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Jauns.lv piedāvā atcerēties vēl dažus gadījumus, kad ugunsnelaime izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā.
Šogad ugunsgrēkos dzīvojamā sektorā gājuši bojā jau deviņi cilvēki. Lai gan ugunsgrēku skaits saglabājies aizvadītā gada līmenī, to sekas ir daudz traģiskākas - 18 dienu laikā ugunsgrēkos gājuši bojā deviņi cilvēki, cietuši 36, bet izglābti 78 cilvēki, šonedēļ aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pēdējos piecos gados Latvijā ugunsgrēkos gājuši bojā astoņi bērni, tostarp 16. janvārī Ķekavas pagastā dzīvību zaudējušie. Gan 2020. gadā, gan pērn ugunsgrēkos dzīvību zaudēja viens bērns, bet 2022. un 2023. gadā gāja bojā divas nepilngadīgas personas. Tikmēr 2021. un 2024. nebija ugunsgrēku, kuros dzīvību zaudējuši nepilngadīgie.
Jauns.lv atgādina dažus šī gadsimta traģiskākos gadījumus.