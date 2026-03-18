Krievija nosūtījusi uz Sumu apgabalu ģenerāli, kas slavens ar "gaļas uzbrukuma" taktiku; Ukrainas spēki apgalvo, ka tās ir labas ziņas
Ukrainas 14. armijas korpuss apgalvo, ka Nigmatzjanova iecelšana amatā ir "nevis pastiprinājums, bet gan vēl viens nāves spriedums" Krievijas karavīriem, jo viņa specialitāte ir frontāli uzbrukumi bez kombinēta bruņojuma atbalsta.
Krievijas ģenerālis, kura paša karavīri viņu publiski apsūdzēja cilvēku viļņu uzbrukumu organizēšanā un kaujas lauka ziņojumu viltošanā, ir iecelts par Krievijas 11. armijas korpusa, kas darbojas Sumu virzienā, komandiera vietnieku. Par to 17. martā ziņoja Ukrainas 14. armijas korpuss. Ģenerālmajora Zulfata Nigmatzjanova iecelšana amatā, kurš 2026. gada februārī saņēma savas ģenerāļa zvaigznes, neskatoties uz publisku skandālu 2024. gada novembrī, kurā bija iesaistīti viņa padotie, ir tas, ko 14. korpuss sauc par mācību grāmatas piemēru Krievijas "negatīvajai atlasei" militārajā komandvadībā.
Krievijai pastāvīgi ir bijušas grūtības saskaņot komandvadības atbildību ar sniegumu kaujas laukā, un tiek ziņots par karavīru sacelšanos pret komandieriem, kuri dod pavēles veikt pašnāvnieciskus uzbrukumus, — šī tendence ir pastiprinājusies, Krievijas karam ieejot piektajā gadā un upuru skaitam joprojām esot ārkārtīgi augstam.
Karavīru video apsūdzība noveda pie paaugstināšanas amatā, nevis soda
2024. gada novembrī 67. motorizētās strēlnieku divīzijas, kuru komandēja Nigmatzjanovs, karavīri nofilmēja izmisīgu video aicinājumu Krievijas aizsardzības ministram. Karavīri tieši apsūdzēja savas divīzijas komandierus sistemātiskā melošanā par "panākumiem" kaujas laukā, frontālu uzbrukumu pavēlēm bez artilērijas atbalsta un vīru nosūtīšanā kaujā kā lielgabalu gaļu, lai ziņojumi izskatītos nevainojami. Ukrainas 14. korpuss šīs sūdzības tieši piedēvē Nigmatzjanovam kā divīzijas komandierim. 14. korpuss apgalvo, ka video plaši izplatījās reģionālajos Tatarstānas plašsaziņas līdzekļos un militārajos kanālos, pirms kļuva publiski zināms.
Krievija Nigmatzjanovu nevis sodīja ar kara tiesu, bet gan pārcēla par 71. motorizētās strēlnieku divīzijas komandieri. Dažus mēnešus vēlāk, 2026. gada februārī, viņš tika paaugstināts par ģenerālmajoru. Tagad viņš ir pārcelts uz korpusa līmeni kā 11. armijas korpusa komandiera vietnieks — vienība, kas agrāk atradās Kaļiņingradas apgabalā Ļeņingradas militārā apgabala pakļautībā un tagad aktīvi izvietota pret Ukrainu Sumu virzienā, norāda Ukrainas armija.
"Nāves spriedums" Krievijas karavīriem, norāda 14. korpuss
Ukrainas 14. armijas korpuss šo iecelšanu raksturoja kā sliktas ziņas tieši Krievijas karavīriem Nigmatzjanova vadībā, nevis Ukrainai.
"Ģenerālmajora Zulfata Nigmatzjanova iecelšana par 11. armijas korpusa komandiera vietnieku nav Krievijas spēku pastiprinājums — tā ir kārtējā nāvessoda parakstīšana Krievijas karavīriem, kas pašlaik darbojas Sumu virzienā," paziņoja korpuss.
14. korpuss norādīja, ka Nigmatzjanova metodes neietver personāla saglabāšanu vai sarežģītu manevru veikšanu. Viņa specialitāte, viņi apgalvo, ir progresa ziņojumu viltošana, kas parāda "300–500 metru" virzību, savukārt faktiskajās kartēs ir reģistrētas tikai augošas improvizētas kapsētas Krievijas ciematos.
Saskaņā ar 14. korpusa datiem, 11. korpusa pakļautībā pašlaik darbojas 7. motorizētais strēlnieku pulks un Ziemeļu grupējuma trieciengrupas, kas aktīvi uzbrūk vairākās Sumu apgabala teritorijās.
"Negatīvās atlases" modelis
14. korpuss raksturoja Nigmatzjanova karjeras loku — no publiska skandāla, kurā tieši bija iesaistīti viņa paša padotie, līdz ģenerāļa pakāpei un korpusa komandvadībai — kā pierādījumu apzinātai Kremļa shēmai.
"Jo vairāk skandālu un bezjēdzīgu zaudējumu ir saistīti ar komandiera vārdu, jo augstāku amatu viņš ieņem," rakstīja korpuss, aprakstot dinamiku kā tādu, kurā reālus kaujas lauka rezultātus aizstāj uzvaras uz papīra.
Krievija visa kara laikā ir paļāvusies uz cilvēku viļņu "gaļas uzbrukuma" taktiku — sūtot slikti atbalstītu kājnieku viļņus sagatavotās aizsardzības zonās ar katastrofālām izmaksām —, un šī prakse ir dokumentēta no Bahmutas līdz Avdijivkai un joprojām turpinās 2025. gada beigās, kad Krievija sāka sūtīt vervēšanas amatpersonas uz frontes līniju kā sodu par iesaukšanas kvotu neizpildīšanu.