Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā
Traģēdija Krustkalnos: dzīvojamās mājas ugunsgrēkā bojā gājuši divi bērni. FOTO
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apstiprināja, ka bojāgājušie ir nepilngadīgi. Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu.
No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri cilvēki cieta, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.