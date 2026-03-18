Irānas Būšehras atomelektrostacijas teritorijā trāpījis lādiņš. Maskava aicina neapdraudēt to Krievijas darbinieku dzīvības
Irāna informējusi Starptautisko Atomenerģētikas aģentūru (IAEA), ka otrdienas vakarā Būšehras atomelektrostacijas teritorijā trāpījis lādiņš, bet stacija nav cietusi.
Būšehras stacijā atrodas vienīgais darbojošais kodolreaktors Irānā.
"Nav ziņots par stacijas bojājumiem vai ievainotiem darbiniekiem," norādīja IAEA.
IAEA ģenerāldirektors Rafaels Grosi "aicināja uz atturību konflikta laikā, lai izvairītos no jebkāda kodolnegadījuma riska", teikts aģentūras paziņojumā.
Krievija, kas palīdzēja būvēt Būšehras atomelektrostaciju un kuras personāls atrodas šajā objektā, paziņoja, ka saņēmusi ziņojumu par raķešu uzbrukumu stacijas iekšējam perimetram.
Krievijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve paziņoja, ka Izraēlai un Savienotajām Valstīm ir jāatturas no "neapdomīgiem uzbrukumiem kodolinfrastruktūrai", un atgādināja, ka Maskava ir vairākkārt brīdinājusi abas valstis neapdraudēt to Krievijas darbinieku dzīvības, kuri joprojām strādā stacijā.
Saskaņā ar IAEA datiem Būšehras atomelektrostacija pirmo reizi tika pieslēgta elektrotīklam 2011. gadā.