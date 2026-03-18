Dunduru pļavās konstatēti 30 dzīvnieku līķi; Dabas aizsardzības pārkāpumi nav fiksēti

Kāds skats paveras Dunduru pļavās, kas šokēja sabiedrību; 12.03.2026.
Saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka fonda aplēsēm pļavās līdz šim mita ap 100 zirgu un 130 taurgovju, taču aptuveni 20% ...
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), reaģējot uz sabiedrībā un medijos izskanējušo informāciju par kritušiem dzīvniekiem Ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās, veikusi atkārtotu un padziļinātu pārbaudi teritorijā.
Šīs pārbaudes laikā DAP, izmantojot drona fiksācijas, Dunduru pļavu aplokos konstatējati 30 kritušus dzīvniekus – četrus Konik zirgus un 26 taurgovis. DAP norāda, ka jāņem vērā, ka teritorijas specifikas un citu apstākļu dēļ – mitruma, applūšanas, reljefa, kā arī dzīvnieku uzvedības – pilnīga visu gadījumu fiksācija ir apgrūtināta. Jau ziņots, ka saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka fonda aplēsēm pļavās līdz šim mita ap 100 zirgu un 130 taurgovju, taču aptuveni 20% no taurgovju ganāmpulka ir gājuši bojā.
DAP norāda, ka pārbaudes rezultātā minētajā teritorijā nav konstatēti dabas aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi, taču ir tikušas identificētas atsevišķas nepilnības nomas līguma nosacījumu izpildē, tostarp attiecībā uz dzīvnieku skaita regulēšanu un teritorijas apsaimniekošanu.
- Tika konstatēts, ka kopumā zālāju apsaimniekošana ar noganīšanu atbilst teritorijas izmantošanas mērķim un ir piemērota metode bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanai;
- Vienlaikus pārbaudē konstatēts, ka ganāmpulka blīvums pārsniedz nomas līgumā noteikto pieļaujamo slieksni. Ja līgumā noteiktais maksimālais dzīvnieku blīvums ir 0,9 liellopu vienības uz hektāru (laika periodā no 15. maija līdz 15. septembrim), tad pārbaudes laikā tas sasniedza 1,38, kas ilgtermiņā var radīt negatīvu ietekmi uz zālāju biotopiem, tostarp uz zālājos ligzdojošām putnu sugām;
- Tāpat konstatēta nepieciešamība uzlabot ganību žoga stāvokli, lai novērstu dzīvnieku izkļūšanu ārpus aploka, kā arī paplašināt informējošo zīmju, kas brīdina par elektrisko ganu un aizliegumu atrasties aplokā, izvietojumu, ņemot vērā teritorijas apmeklētāju plūsmu.
Pārbaudes laikā tika apsekotas visas zemes vienības Dunduru pļavās, kurās saskaņā ar zemes nomas līgumu zālāju apsaimniekošana tiek nodrošināta, tos noganot ar taurgovīm un Konik šķirnes zirgiem.
Papildu Dunduru pļavu apsekošanai, pārvalde veikusi padziļinātu pārbaudi arī otrā iznomātajā īpašumā – Lielupes palieņu pļavās, kur iznomāta 153,41 ha liela platība, kas sakļaujas ar privātajām teritorijām, veidojot vienotu aploku 242 ha platībā. Šajā teritorijā liellopu blīvums nesasniedz līgumā noteikto maksimāli pieļaujamo. Pārbaudes laikā uzskaitīts viens kritušais dzīvnieks – taurgovs. Uzskaiti nebija iespējams veikt zemākajās vietās, ko šobrīd sedz ūdens, tāpēc pārbaudes tiks atkārtotas.
Nomniekam līdz 15. maijam jānovērš nepilnības līguma nosacījumu izpildē
Pārbaudes rezultātā nomniekam – nodibinājumam “Ķemeru Nacionālā parka fonds” – uzdots līdz 2026. gada 15. maijam veikt pasākumus, lai dzīvnieku skaits Dunduru pļavās nepārsniegtu noteikto ganīšanas blīvumu. Tāpat noteikts uzlabot žoga infrastruktūru un apmeklētāju informēšanu, kā arī līdz šī gada 23. martam gan Dunduru, gan Lielupes palieņu pļavās nodrošināt kritušo dzīvnieku utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Abās teritorijās izmantotie lielie zālēdāji – taurgovis un Konik zirgi – ir īpaši selekcionētas šķirnes, kas tiek izmantotas dabas apsaimniekošanā. Tie tiek turēti savvaļai pietuvinātos apstākļos un nodrošina dabisku zālāju noganīšanu, kas palīdz uzturēt bioloģisko daudzveidību, veicina dažādu augu un dzīvnieku sugu saglabāšanos un rada mozaīkveida ainavu.
Pārvalde turpinās uzraudzīt situāciju abās iznomātajās teritorijās un sadarboties ar iesaistītajām institūcijām – Zemkopības ministriju, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts vides dienestu un Jelgavas un Tukuma novada pašvaldībām, lai nodrošinātu gan dabas aizsardzības prasību ievērošanu, gan sabiedrības informētību par notiekošo teritorijā.