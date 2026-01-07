Zināms, kādi ir populārākie vārdi, ko vecāki Daugavpilī izvēlas jaundzimušajiem
Daugavpils 2025. gada demogrāfijas dati rāda dzimstības kritumu (432 jaundzimušie), zemāku mirstību (816) un laulību pieaugumu (427), kamēr iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Populārākie vārdi bija Dāvids un Mija, bet vecāki izvēlējās arī vairākus unikālus vārdus.
Aizvadītajā gadā Daugavpilī reģistrēti 432 jaundzimušie, miruši 816 iedzīvotāji un reģistrētas 427 laulības, liecina Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā statistika par 2025. gadu.
Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi datus par iedzīvotāju dinamiku pērn. 2025. gadā Daugavpilī reģistrēti 432 jaundzimušie, kas ir par 58 mazāk nekā 2024. gadā. 210 no jaundzimušajiem ir zēni un 222 – meitenes. 163 ģimenēm pagājušajā gadā piedzima pirmais bērns, savukārt vienai ģimenei pasaulē nāca desmitais mazulis. 2025. gadā Daugavpilī pasaulē nāca četri dvīnīšu pāri.
Pērn populārākie jaundzimušo vārdi zēniem bija Dāvids (12), Aleksandrs (10), Dominiks (7), Mihails (6), Artjoms (5), Marks (5) un Jegors (5), bet meitenēm – Mija (11), Olīvija (10), Amēlija (9), Sofija (9), Jeva (8), Alise (8) un Emīlija (7).
Daugavpils iedzīvotāji nav vairījušies arī no neparastiem un unikāliem vārdiem. Starp retākajiem zēnu vārdiem bija Nolans, Ahmeds, Sems, Meilans un Justians, savukārt meitenēm – Oktavija, Naja, Kiara, Felicita un Flavija.
2025. gadā Daugavpils pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši 427 pāri, kas ir par 61 vairāk, nekā 2024. gadā.
Arī mirstības rādītāji pagājušajā gadā ir samazinājušies. 2025. gadā Daugavpilī reģistrēti 816 miršanas fakti, bet 2024. gadā – 901.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem kopējais iedzīvotāju skaits Daugavpilī pēdējo gadu laikā sarūk. Ja 2022. gadā pilsētā dzīvoja 79 120 iedzīvotāju, tad 2025. gadā – 78 112.