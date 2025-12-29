Daugavpilī bezmaksas sabiedriskais transports būs papildus četras dienas gadā
Daugavpilī vēl četras dienas gadā pašvaldība nodrošinās bezmaksas sabiedrisko transportu, paredz pirmdien domes pieņemtais lēmums. Deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par braukšanas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā. Grozījumi paredz vēl četras dienas gadā, kad pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs pieejams bezmaksas sabiedriskais transports.
Saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" turpmāk braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļetes cenas visi pasažieri varēs saņemt Vecgada dienā 31. decembrī, Jaungada dienā 1. janvārī, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī, kā arī Zinību dienā.
Pašvaldībā cer, ka jauninājumi veicinās sabiedriskā transporta izmantošanu, atvieglos iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos nozīmīgās dienās, kā arī sekmēs satiksmes intensitātes un privāto transportlīdzekļu izmantošanas samazināšanos pilsētā.
Līdz šim bezmaksas sabiedriskais transports Daugavpilī bija pilsētas svētku laikā.
Ikdienā dažāda apmēra braukšanas maksas atvieglojumi ir vairākām iedzīvotāju grupām - daudzbērnu ģimeņu locekļiem, pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, bāreņiem un bērniem bez vecāku gādības, kā arī citām.