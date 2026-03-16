Ukraina pāriet uz FP-7 ballistisko raķešu izmēģinājuma palaišanu pret Krieviju
Ukrainas uzņēmums "Fire Point" paziņojis, ka sācis FP-7 raķetes testēšanu pret Krievijas mērķiem. Izstrādātājs jauno raķeti raksturo kā lētāku alternatīvu ATACMS ar darbības rādiusu līdz 300 km.
Ukrainas uzņēmums "Fire Point" paziņoja, ka pēc sākotnējiem FP-7 ballistiskās raķetes testiem tas pāriet uz tās testēšanu pret Krieviju. To intervijā "24. kanālam" paziņoja uzņēmuma līdzdibinātājs Deniss Štilermans.
Pēc viņa teiktā, FP-7 jau ir pabeidzis testa lidojumu, un tagad projekts ieiet jaunā fāzē.
"Mums jau ir bijis testa lidojums. Tagad mēs pārejam pie tās testēšanas pret mūsu "mīļotajiem" kaimiņiem," paziņoja Štilermans.
ATACMS analogs
Štilermans raksturoja FP-7 kā amerikāņu ATACMS analogu. Viņš apgalvoja, ka raķetes darbības rādiuss sasniedz 300 km atkarībā no kaujas galviņas svara, un pati izstrāde ir aptuveni uz pusi lētāka nekā amerikāņu modelis. Tomēr viņš apgalvo, ka Ukrainas raķete ir mazāka par ATACMS kompaktuma ziņā.
Ražošana un ātra palaišana
"Fire Point" apgalvo, ka uzņēmums neatkarīgi ražo gandrīz visas raķetes galvenās sastāvdaļas, sākot no dzinējiem līdz lidojuma vadības ierīcēm, un kaujas galviņa tiek izgatavota pēc pasūtījuma. Izstrādātājs norāda, ka Ukrainas varas iestādes ir arī vienkāršojušas birokrātiju, ļaujot ātrāk reģistrēt šādas ballistiskās raķetes. Tas nozīmē, ka Ukraina cenšas ātri palielināt savus raķešu resursus triecieniem pret Krievijas armiju.