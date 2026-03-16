Ko Michelin piedāvā tiem, kam pats Michelin nav pa kabatai?
Lai kā arī izskatītos aiz loga, 1. marts ir tā diena, kad beidzas ziemas riepu sezona. Šodien kopā ar Inter Cars Latvija apskatīsim jaunākās vasaras riepas.
Gundars Liekne, Inter Cars Latvija vieglo riepu pārdošanas vadītājs: "Šogad Michelin grupa ir pilna jaunumiem. Mums ir jauns Kleber modelis un jauns Komoran, kas ir budžeta riepa. Kā mēs redzam, Kormoran pārgājis uz Michelin grupas klasisko zīmējumu.”
Kormoran Summer 3 būs pieejama plašā izmēru diapazonā no 14 līdz pat 19 collām. Cipars "3" nosaukumā nav izvēlēts nejauši. "Ja paskatāmies attāli, tad ši riepa ļoti atgādinās kādreizējo Michelin 3," rāda G. Liekne, "šī riepa piemērota tiem, kuru rocība neatļauj premium produktu, bet gribas kvalitatīvu riepu par pieņemamu cenu. Kleber HP5 mēs jau pazīstam no iepriekšējās vasaras sezonas. Šogad šim modelim pieejams vairāk izmēru. Kā Michelin tehnoloģijas nonāk Kleber un Kormoran riepās? "Pavisam vienkārši - Kleber ir divus gadus vecas tehnoloģijas, bet Kormoran ir trīs gadu vecas no Michelin portfeļa," skaidro Gundars.
Bet ko tad jaunajai vasaras sezonai sagatavojis pats Michelin? "Šogad Michelin priecē ar jaunum, kas orientēts uz gariem nobraukumiem un ekonomiju. Tas ir Michelin Primacy 5 Energy," atklāj G. Liekne. "Šī riepa vairāk domāta tiem autovadītājiem, kuru galvenais fokuss ir komforts." Primacy 5 Energy komforta kvalitātes apstiprina arī augstākie apzīmējumi uz etiķetes. Kādos izmēros būs pieejamas jaunākās Michelin vasaras riepas? Lielā mērā izmēri abiem produktiem ir līdzīgi - no 16 līdz pat pāri 20 collām. Kāpēc Michelin protektorā iestrādāti sīki caurumiņi? "Pēc šiem caurumiem var redzēt, cik riepa nodilusi,: rāda Gundars, "arī uz riepas malas ir atzīme.”
Inter Cars Latvija turpina attīstīt ķīniešu zīmolu Crosswind, kuru lielražotājs Linglong radījis īpaši Eiropas tirgum, kur šīs riepas arī tiek ražotas. "Crosswind zīmolu mēs prezentējām pagājušogad ar vasaras riepām. Esam iekļāvusi vissezonas riepu, tas ir mūsu jaunums no Crosswind," atklāj Gundars. "Kā mēs redzam, arī vissezonas riepai ir izteikts virzienveida protektors, lai maksimāli ātri novadītu ūdeni un dubļus no kontakta plaknes."