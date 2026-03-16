"Beidziet teikt, kas man jādara!" Kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona pēc smagās traumas vēl nedomā par karjeras beigām
Foto: Daniel A. Anderson / Zuma Press
Lindsija Vona vēl nezina, vai vēl kādreiz startēs.
Kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona, kura 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs piedzīvoja smagu kritienu, sociālajos tīklos izteikusies par savu iespējamo nākotni sportā.

"Nē, es neesmu gatava runāt par savu nākotni slēpošanā. Mans fokuss bijis uz atlabšanu no savainojuma un atgriešanos normālā dzīvē. Es jau biju beigusi karjeru sešus gadus, izbaudot savu dzīvi ārpus slēpošanas. Bija satriecoši būt pasaules pirmajam numuram 41 gadu vecumā, kā arī sasniegt jaunus rekordus. Manā vecumā es būšu vienīgā, kas noteiks savu nākotni. Man nav nepieciešama kāda atļauja, lai darītu to, kas man patīk. Iespējams, tas nozīmē, ka vēl startēšu, bet, iespējams, ka arī nē. To pateiks tikai laiks. Lūdzu izbeidziet man teikt, kas jādara. Es pati paziņošu, kad pieņemšu lēmumu," sociālajā tīklā X rakstīja Vona. 

Īsi pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Vona Pasaules kausa posmā savainoja ceļgala krusteniskās saites, taču tas neliedza viņai doties uz Milānu un Kortīnu, mēģinot piedalīties sacensībās. Tās gan bija sportistei neveiksmīgas, piedzīvojot nopietnu kritienu un sarežģīti laužot kāju. Pēcāk sportistei veica vairākas operācijas, un viņa spēja atgriezties ASV, lai turpinātu atlabšanu. 

Pēc neveiksmīgā kritiena olimpiskajās spēlēs Vonas tēvs Alans Kildovs pauda, ka, ja viņam būšot teikšana, meita vairs kalnu slēpošanā nestartēs. "Viņa ir 41 gadu veca un šī trauma ir karjeras beigas. Ja vien man būs kāda teikšana viņas lēmumā, tad šīs bija Lindsijas Vonas pēdējās sacensības karjerā."

Savas karjeras laikā Vona izcīnījusi trīs medaļas olimpiskajās spēlēs, no kurām viena bijusi zelta. Šīs kļuva par viņas piektajām olimpiskajām spēlēm. Pasaules čempionātā viņai 14 dažāda kaluma medaļas, bet Pasaules kausa posmos veselas 84 uzvaras. 

