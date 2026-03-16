Jānis Jēkabsons (foto: Valsts policija)
Šodien 15:33
Policija meklē Ikšķilē pazudušo, 2004. gadā dzimušo Jāni Jēkabsonu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2004. gadā dzimušo Jāni Jēkabsonu.
Jānis Jēkabsons (foto: Valsts policija)
Vīrietis šā gada 11. martā ap pulksten 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ogres novadā, Ikšķilē, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.