Pārbūvēts Nīderkūnu skvērs Daugavpilī
Daugavpils Komunālās saimniecības ziņo, ka ir pabeigta Nīderkūnu skvēra pārbūve, un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā skvērs 2026. gadā būs brīvi pieejams iedzīvotājiem un viesiem. Projekta gaitā 137 374,92 eiro vērtībā izveidota atpūtas zona ar rotaļu un sporta laukumu, apgaismojumu, videonovērošanu, jauniem celiņiem un apstādījumiem.
Pašlaik notiek objekta pieņemšana ekspluatācijā, un jau 2026. gadā skvērs būs brīvi pieejams pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Skvērs atrodas Nīderkūnu apkaimē – Kājnieku, Transporta un Tirgoņu ielu kvartālā, netālu no dzīvojamām privātmājām. Labiekārtošanas projekta mērķis bija uzlabot skvēra ainavu un izveidot ilgtspējīgu, visiem pieejamu atpūtas teritoriju ar rotaļu un sporta laukumu.
Sākotnēji skvērā bija tikai iedzīvotāju iemītas taciņas, kas kalpoja kā pārvietošanās maršruti, taču trūka piemērota seguma un atpūtas inventāra. Projekta risinājums balstījās uz šo esošo kustības loģiku, saglabājot iedzīvotāju veidotos virzienus un izmantojot tos kā ērtus pieejas celiņus rotaļu laukumam.
Būvniecības laikā veikti apjomīgi labiekārtošanas darbi: * apgaismojuma tīklu izbūve; * videonovērošanas tīklu izbūve; * celiņu ierīkošana ar betona bruģi un karstā asfalta segumu; * drošības seguma (SBR gumijas flīzes) ieklāšana rotaļu un sporta zonā; * sporta iekārtu uzstādīšana; * jaunu soliņu un atkritumu urnu izvietošana un * apstādījumu atjaunošana.
Skvērā ir uzstādīti pieci atpūtas soliņi ar atzveltni un sešas atkritumu urnas. Teritorijā veikti jauni apstādījumi – piecas sudraba kļavas un 50 irbeņlapu fizokarpa krūmi. Zālāji atjaunoti ar augu zemi un zāles sēklām.