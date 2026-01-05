Jauns.lv kolāža (Rojs Maizītis, Juris Rozenbergs, privātais arhīvs).
Līdzcilvēki, kurus neaizmirsīsim: 2025. gada stāsti, kas mūs aizkustināja un iedvesmoja
Šogad portāls Jauns.lv intervēja daudz interesantu personību. Viņu stāsti daudzus šokēja, viņiem juta līdzi, kā arī tie iedvesmoja, sildīja un atgādināja, kāpēc mīlam Latviju. Nepalaid garām!
Jauns.lv šogad noskaidroja, vai mēs dzīvojam simulācijā, kā arī – kāpēc Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim nācās piekrist ASV prezidenta Donalda Trampa miera plāna nosacījumiem. Izklāstījām, kāpēc vīriešiem patiešām palīdz izrunāt to, kas sakrājies uz sirds, un kā pārvarēt bailes doties pie zobārsta.
Varbūt jaunajā gadā vēlies beidzot sākt plānot savu budžetu vai sasmīdināt kādu ar “tētu joku”? Varbūt gribi pasmelties iedvesmu, lasot stāstus par talantīgiem jauniešiem, vai iedziļināties tajā, kas notiek šobrīd pasaulē? Jauns.lv sagatavojis Tev atskatu uz saturu, kas noteikti atstās iespaidu, kā arī uz stāstiem, kas likuši sirdij sarauties.