“Vairāk motivācijas man nav!” Annas Jansones vīrs divus gadus pēc traģēdijas par dzīvi pēc sievas un meitiņas zaudējuma
1. novembrī apritēs divi gadi, kopš Latviju satricināja ziņa par pazudušo Annu Jansoni un viņas meitiņu Luīzi Evertovsku. Meklēšanas darbi toreiz ilga mēnešiem, bet noslēdzās ar smagu traģēdiju. Tagad, divus gadus vēlāk, Jura, Annas vīra, dzīvē joprojām valda klusums un sāpīgs tukšums.
Jauns.lv sazinājās ar Juri, lai noskaidrotu, kā viņam klājas un vai ir kādas ziņas no Valsts policijas (VP) par izmeklēšanas gaitu. Viņa atbildes bija īsas, bet ļoti personīgas:
“Man personīgi par sevi nav baigi ko stāstīt un nemāku arī tā izteikties. Laiks pagājis apmēram tik slikti, kā varētu sagaidīt pēc vairāku ģimenes locekļu zaudējuma. Nekā ievērības cienīga nav — tikai daru ikdienas pienākumus.”
Runājot par lietas izmeklēšanas virzību, Juris norādīja, ka no policijas puses jaunumu nav:
“Nepārstāvu VP, bet man pašam nav zināms, ka kaut kas būtu noskaidrots. Vēl pilnībā nezinu, kas īsti tika mēģināts un kas ne... No savas puses man šobrīd liekas, ka esmu gana mēģinājis runāt un īpaši vairāk motivācijas man nav.”
Pazušana, kas satricināja Latviju
2023. gada 1. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu pārvalde paziņoja, ka meklē bezvēsts prombūtnē esošo Annu Jansoni un viņas dažus mēnešus veco meitiņu Luīzi Evertovsku. Ziņa par mātes un zīdaiņa pazušanu satricināja visu valsti.
Jau drīz pēc pazušanas Jelgavas novada Valgundes pagastā, mežā novietotā automašīnā tika atrasts zīdaiņa līķis. Policija vēlāk apstiprināja, ka mirusī ir meklēšanā izsludinātā Luīze Evertovska.
Taču pašas Annas atrašanās vieta ilgi palika nezināma. Tikai pēc deviņiem mēnešiem, 2024. gada 21. jūlijā, Kalnciema puses mežā kāds iedzīvotājs atrada Annas Jansones mirstīgās atliekas — vien pāris kilometru attālumā no vietas, kur iepriekš bija atrasta automašīna ar viņas meitiņu.
Policija toreiz skaidroja, ka apvidus jau bija pārmeklēts, taču konkrētajā vietā masveida meklēšanas laikā nebija iespējams piekļūt, jo teritoriju klāja ūdens.
Visu meklēšanas laiku Juris aktīvi komunicēja sociālajos tīklos, daloties ar fotogrāfijām, informāciju un cerībām, ka sieva nav izdarījusi plānoto pašnāvību un tiks atrasta dzīva.
Juris atklāja, ka viņa dzīvesbiedre nopietni cīnījusies ar pēcdzemdību depresiju, tajā skaitā apmeklējusi ārstus un lietojusi recepšu medikamentus. Noprotams, ka liktenīgajā dienā viņa mājas atstājusi, vīram par to nesakot.
Viņš pateicās brīvprātīgajiem un sabiedrībai par iesaisti un atbalstu.
