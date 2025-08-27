21 gada vecumā - savs ziedu veikals un kūku bizness. Jaunietis no Rūjienas par netipisko profesijas izvēli un sapņu piepildījumu
Kristaps Mellups, 21 gadu vecs rūjienietis, savā dzimtajā pilsētā nesen atvēris ziedu veikalu “Frēzija”. Taču viņa aizraušanās neapstājas pie floristikas – Kristaps jau vairāk nekā desmit gadus nodarbojas ar kūku cepšanu, radot unikālas, tematiskas tortes un kūkas pēc pasūtījuma. Brīvajā laikā viņš arī makšķerē un nodarbojas ar medībām.
Kā radās aizraušanās ar kūku cepšanu?
Interese par tortēm sākās 2015. gadā, kad Kristaps skatījās raidījumu "Kūku kari". Tas tik ļoti aizrāva jaunieti, ka viņš sāka meklēt receptes un eksperimentēt virtuvē. Laika gaitā viņa prasmes pieauga, un drīz vien pasūtījumu skaits palielinājās. “Pēc desmit gadiem mēnesī es cepu ap 20 tortēm un vairāk,” stāsta Kristaps.
Pirmais pasūtījums bija radu lokā – mammas māsa pasūtīja kūku dzimšanas dienai, un tā Rūjienā sāka izplatīties ziņa par Kristapa gardajām kūkām. Īpaši viņu aizrāva klientu vēlmes pēc tematiskām kūkām, ar uzrakstiem un attēliem, kas nebija ne tuvu klasiskajām tortēm.
No hobija uz ienākumu avotu
Kristaps stāsta, ka sākumā tortes nebija perfekti izdekorētas, tāpēc lielas cenas prasīt nevarēja. Taču, atrodot savu “atslēgu” – īpašo vārīto krēmu, viņš ieguva gan atzinību, gan iespēju pelnīt papildus. “Kvalitāte ir uzlabojusies, un tagad varu pienācīgi novērtēt savu ieguldīto laiku un darbu,” piebilst jaunietis.
Ziedu veikala atvēršana – jauns dzīves posms
Pēc vidusskolas Kristaps pabeidza florista kvalifikāciju, taču Rūjienā nebija piemērotas telpas jaunam ziedu veikalam. Vasaras sākumā viņam pienāca zvans: vai viņu vēl interesē ziedu veikals Rūjienā? Atbilde bija konkrēta – jā! Telpas palīdzēja atrast māsas draugs Edgars, un tā Kristaps uzsāka savu jauno dzīves posmu.
Finansiāli veikala atvēršanu Kristaps nodrošināja pats, strādājot iepriekšējā darbā, tomēr atzinību un iedrošinājumu saņēma no vecākiem Sandras un Daiņa, kā arī palīdzību dokumentu noformēšanā no māsas Lauras.
Divi biznesi vienlaikus
Apvienot kūku cepšanu ar ziedu tirdzniecību nav viegli. Kristaps strādā ziedu veikalā visu dienu, bet pēc darba jāgatavo pasūtītās kūkas. Viņa lielākā “vājība” – neprot atteikt pasūtījumus, pat ja laika nav, taču viss tiek paveikts laikā.
Viņš arī stāsta par izaicinājumiem – tie rodas, ja ir jāpieņem tādi pasūtījumi, kurus viņš vēl nav veicis, bet tāpat visam piekrīt un sāk domāt, kā tos paveikt, lai iepriecinātu klientus. Kūku cepšanā Kristaps iesaista mammu, kas palīdz izcept biskvītus un sagatavot krēmu, tā saīsinot darba dienu.
Tipiskā Kristapa darba diena
Rīts sākas agri – jau plkst. 6.30, lai 7.30 sagaidītu klientus ziedu veikalā. Dienu Kristaps pavada, veidojot kompozīcijas, bet pēc 17.30 seko vakara maiņa, strādājot pie kūkām.
Nākotnes plāni
Kristaps stāsta, ka nākotnē vairāk vēlas attīstīt ziedu veikalu, jo ideju netrūkst. Kūku cepšana šobrīd ir stabils papildus ienākumu avots, un jaunas nianses tiks pakāpeniski ieviestas, lai ikviens varētu atrast sev tīkamo.
Padomi citiem jauniešiem
Kristaps mudina jauniešus sekot saviem sapņiem: “Jauniešiem noteikti ieteiktu piepildīt savus sapņus. Nekad nevar zināt, kurā brīdī pienāks iespēja, gluži kā manā gadījumā ar ziedu veikalu.”
Netipiskas profesijas izvēle
Kristaps uzsver, ka Latvijā nezina nevienu jaunieti, puisi, kas nodarbotos ar kūku cepšanu un ziediem. “Ja tevi kaut kas pievelk, tā ir tava stihija – jāiet tam pretī ar visiem 100%,” viņš saka. Apkārtējie – ģimene, draugi un klienti – viņu atbalsta un priecājas par viņa veikumu.