FOTO: apģērbu dizainers Ellis 16 gados iekaro virsotnes - viņa šūtās drēbes jau tirgo Rīgas veikalā
Pirms diviem gadiem viņš sāka šūt drēbes, un tagad tās ir iespējams iegādāties vienā no lielākajiem tirdzniecības veikaliem pašā Rīgas sirdī. Tas ir stāsts par dizaineri Ellisu, kurš pašmācības ceļā apgūst šūšanu un vēlas, lai nākotnē viņa tērpi tiktu izrādīti populārākajās modes skatēs.
Ķēdītes ap kaklu, tetovējumiem līdzīgi raksti uz krekla piedurknēm, uz muguras — kaujas spriguļa attēls un vārds Ellis. No tumšajām džinsa biksēm ar neparastiem elementiem nokarājas ķēdes. Tieši šādi ir ģērbies jaunais dizainers, kad ieeju "Bourzma Studio" modes telpā "Galerijā Centrs", kur viņa radītajām drēbēm atvēlēta īpaša vieta.
"Šo kreklu uzšuvu speciāli intervijai," fotosesijas laikā saka Ellis. Viņam ir 16 gadi, un viņš mācās Ādažos. Ar šūšanu jaunietis sāka aizrauties pirms diviem gadiem, kad pirmo reizi piešuva džinsa biksēm alternatīvās mūzikas grupas uzšuvi. Viņš nebija domājies, ka drēbes, kuras sākotnēji radīja tikai sev, tik drīz varēs iegādāties arī citi.
Ellis dalās, ka sākotnēji visus tērpus šuva ar rokām: "Pirmo gadu šuvu visu ar rokām, stundām ilgi. Mana pirmā kolekcija Bourzmā, tā bija visa sašūta ar rokām."
Dizainers šūšanu apgūst pašmācības ceļā, nevis lasot speciālas pamācību grāmatas vai skatoties video "YouTube" platformā. Prasmi darboties ar šujmašīnu Ellis sākumā apguva mājturības konsultācijās, vērojot, kā šuj citi jaunieši.
Visas dizainera radītās drēbes ir pārveidotas
"Sākumā pārtaisīju to, kas man bija skapī, tās drēbes, kuras vairs nevēlējos nēsāt. Tad radās vēlme meklēt ko citu," saka dizainers.
Vecāku, klasesbiedru, draugu iedotie un "humpalās" atrastie apģērbi Ellisa rokās iegūst jaunu elpu. Kāpēc viņš nešuj tērpus no auduma veikalā pirktā auduma? Ellis uzskata, ka daudz aizraujošāk ir pārveidot jau esošos apģērbus. Izveidot no tiem ko pavisam neredzētu ir lielāks izaicinājums, turklāt dizainers domā arī par vidi.
"Šobrīd ir svarīgi domāt zaļi, skatoties uz to, kas notiek pasaulē. Ātrā mode rada daudz atkritumu," piebilst Ellis.
Jaunieša tērpi ir patiesi unikāli — ir piedomāts pie detaļām, un katram no tiem ir sava "odziņa". Kāds ir viņa radošais process? Dizainers stāsta, ka tērpus iepriekš neuzzīmē uz lapas, bet kladē pieraksta atslēgvārdus — to, pie kā šoreiz vēlas strādāt.
"Piemēram, man bija parastas zilas bikses un es pamanīju baltu diegu. Savā audumu kastē atradu nelielu rūtainu auduma gabaliņu, un nolēmu to izmantot. Es šuvu tam pāri, lai veidotu tekstūru un apgūtu, kā manipulēt ar audumu, bet sapratu, ka rezultāts man nepatīk. Tomēr man palika trīs lietas, pie kurām gribēju strādāt: zilā un baltā krāsa, auduma manipulācija un kaut kur prātā palika arī tas rūtainais audums. No tā visa beigās sanāca šis," stāsta Ellis, izrādot džinsa bikses.
Ņemot vērā, ka šis hobijs ir laikietilpīgs, jautāts kā izdodas to apvienot ar skolu.
"Nācies staigāt ar grāmatzīmi zobos pa Rīgu un lasīt grāmatas," stāsta jaunietis. Lai vairāk atliktu laika savam hobija, viņš cenšas pēc iespējas visus mājasdarbus izdarīt skolā, lai mājās varētu pievērsties tikai savam hobijam.
Kā jaunietis nonāca pie tā, ka viņa tērpus tagad ir iespējams nopirkt arī veikalā?
Pirmā ar roku šūtā kolekcija dienas gaismu ieraudzīja 2024. gadā, kad jaunietis pieteicās "Bourzma Studio" modes skatei. Studija rīko modes skati, kurā tiek izrādīti dizaineru apģērbi, kas radīti no pārstrādāta tekstila.
"Ieraudzīju šādu iespēju un nodomāju: man taču ir pilns skapis ar šādām drēbēm. Piedāvāju arī draugiem piedalīties," atminās Ellis.
Pēc modes skates Ellisam tika piedāvāta iespēja pārdot savus tērpus, taču viņš atteicās, jo sākotnēji nebija plānojis šūt drēbes pārdošanai. Tomēr interese radīt nepagaisa, un viņš nolēma pamēģināt pārdot apģērbu internetveikalā "Depop". Un jau pēc piedalīšanās 2025. gada "Bourzma" modes skatē ar jauno kolekciju, par kuru dizainers bija daudz drošāks un daudz lepnāks, viņš piekrita, ka drēbes tiks pārdotas arī "Bourzma Studio" veikalā.
"Tad arī visas iespējas, kuras nāca, es arī izmantoju," uzsver jaunietis. Kā piemēram, viņš palīdzēja uzšūt pasaulē lielāko basketbola kreklu. Ellis pateicās "Bourzmai", ka devusi atspēriena punktu, lai tagad virzītos pretī citiem mērķiem. Arī vecāki ļoti atbalsta jaunieti tajā, ko viņš dara.
Dizainers šuj arī drēbes pēc pasūtījuma. Zemāk redzamajā foto vīrietim mugurā ir Ellisa darinātās bikses. Fotosesijas tematika bija apokalipse. Ar dizaineru var sazināties vietnē "Instagram", taču viņš brīdina, ka, būdams skolēns, šobrīd nevar pievērsties lieliem projektiem.
Ellis apzinās, ka viņam vēl daudz ko jāpaspēj apgūt
"Vēlos apgūt modes vēsturi, dažādus stilus, uzzināt vairāk par dizaineriem, kā arī par biznesa un finanšu aspektiem," ar aizrautību saka Ellis. Visu šo materiālu viņš pagaidām plāno apgūt pašmācības ceļā, "imitējot modes universitāti" mājās.
Viena no kārotākajām lietām, ko Ellis vēlas iegādāties, ir manekens — lai darbs būtu efektīvāks un būtu vieglāk saprast, kā audums pieguļ ķermenim. Līdz tam dizaineram nākas strādāt radoši.
"Lielajā istabā es aizāķēju aiz lampas pakaramo un uz tā uzkarinu, piemēram, vēl pusgatavu kleitu," stāsta Ellis.
Uz jautājumu, kas palīdz veidot kvalitatīvu saturu lietotnei "Instagram", jaunietis dalās, ka draugi atbalsta, palīdz un arī kādreiz nopērk kādu apģērbu.
"Man ir ļoti daudz foršu cilvēku apkārt, kas iesaistās, palīdz, uztaisa bildes," saka Ellis. Dizainers arī pačukstēja, ka nākotnē gaidāms interesants sadarbības projekts.
Ar bilžu apstrādi un video montēšanu nodarbojas pats Ellis.
Jaunietis vēlās strādāt pie tā, lai nākotnē viņa tērpi parādītos populārākās modes skatēs, protams, radīt vēl iespaidīgākus tērpus, sadarboties ar kādu dizaineri, vai neizslēdz iespēju, ka viņam pašam būs savs veikals/studija, kurā viņš pārdos paša radītos ekskluzīvos tērpus.
Mode mainās un nākotnē mēs varētu ģērbties pa visam savādāk nekā šobrīd, varbūt pat izejot no ierastajiem rāmjiem. Jautāts, vai dizainers piekristu, ja tas būtu iespējams, uzšūt modernu tērpu, piemēram, kosmonautiem.
"Varētu, kāpēc ne. Ir tik daudz iespējas, ko var uzdizainēt, var viss kaut kam pielāgoties un iedvesmoties no visa," atbild Ellis.
Dizainers tic, ka, soli pa solim, sekojot saviem mērķiem, pielāgojoties un apgūstot jaunas zināšanas, viņš spēs izcelties un pierādīt sevi modes industrijā.