"Tiksimies nākamgad, haha!" Kas ir "tētu joki" un kā uz tiem reaģēt?
Kāds ir Latvijas Saeimas lielākais ķēriens? Atbilde ir pavisam vienkārša, taču ne tāda, kādu tu šobrīd iedomājies. Šajā rakstā uzzināsi, kas ir “tētu joki”, un trīs pieredzējuši improvizatori un tēvi portālam Jauns.lv pastāstīja savus mīļākos jokus. Arī atbilde uz sākotnējo jautājumu tiks sniegta šajā rakstā.
Kas ir “tētu joki”?
Šādi joki parasti ir īsi un ietver sevī vārdu spēli jeb angliski to sauc par “pun”. Šādiem jokiem brīžiem ir paredzami nobeigumi un tos stāsta ar nopietnu sejas izteiksmi ar mērķi likt otram cilvēkam pasmieties vai vienkārši noreaģēt.
Kāpēc tos tieši dēvē par “tētu jokiem”?
Stereotipiski tiek uzskatīts, ka šāds humors iet pie sirds tēviem, kuri mīl vienkāršus, asprātīgus, mazliet banālus joks, ko pastāstīt kādā ikdienišķā brīdī.
Improvizatori par saviem mīļākiem jokiem
Kasparam Silavam, improvizācijas teātra aktierim un pasniedzējam, ļoti patīk mesties dažādos radošos izaicinājumos un iepriecināt citus. Tāpēc joku sacerēšana priekš viņam nav sveša lieta un rada gandarījumu. Iemesls, kāpēc viņam patīk to darīt ir pavisam vienkāršs: “Lai citiem radītu labas emocijas, uzlabotu kādam dienu, un, iespējams, pat kādu iedvesmotu,” stāsta Kaspars.
Sociālajā tīklā “Facebook” ir viņa izveidota grupa“ Trāpi smaidā”, kurai ir vairāk nekā trīs tūkstoš sekotāju. Tajā improvizators ir apkopojis visdažādākos pašizdomātos jokus. Tā kā joku krātuvīte Kasparam ir pilna, izvēlēties mīļākos bija nedaudz sarežģīti. Šeit būs daži Kaspara joki, kurus viņš pastāstīja Jauns.lv:
- Kas ir Ziemassvētku vecītis ar dzeršanas problēmu? Alko-HO-HO-HO-liķis.
- Kāpēc haizivis apēda peldētāju, kurš stostījās? Jo izklausījās, ka viņš smejas, sakot: “Ha, ha,ha, haizivs!”
- Kāpēc zibens divreiz vienā vietā nesper? Jo iepriekšējā vietā visu jau nospēra.
- Kāpēc veģetāriete nenokārtoja CSDD braukšanas eksāmenu? Viņa kategoriski atteicās braukt pāri “zebrai”.
- Ko nodevējs nespēja izdarīt ar pārējiem Apaļā galda bruņiniekiem? Apvest viņus ap stūri.
Oskaram Lindei, vienam no improvizācijas teātra “Tepat Tagad” aktieriem, arī ir pa kādam labam “tētu jokam”, ko piemērotā brīdi viņš gatavs pateikt, lai kādu sasmīdinātu. Viņš neslēpj, ka “tēta jokus” brīžiem ir grūti saprast, bet tajā slēpjas visa burvība. “Tāpēc jau tie ir “tētu joki”. Tēvam tas šķiet smieklīgs, bet kādam citam tas varētu būt tāds: “Njā…”,” saka Oskars.
Improvizatoram patīk šāda tipa joki:
1. Tādi, kas spēlējās ar realitātes un absurda elementiem, it kā paredzamiem, bet tajā pašā brīdī arī nē. Un “tētu joki” “iekrīt” šajā kategorijā. Sākums jokam šķiet loģisks, bet vārdu spēle ir tas negaidītais aspekts, kas piedod jokam “sāli”.
Piemēram: “Mums ledusskapis neiet. Nu, bet, protams, viņam taču nav kāju,” min improvizators.
2. Pilnīgi absurdi. Tādi, kuriem ir grūti paredzēt nobeigumu un var gadīties pat aizdomāties: “Vai tas ir joks?”.
Kā arī viņam pašam patīk dažkārt jau zināmos jokus padarīt par loģiskiem, izceļot to jaunā gaismā un likt klausītājam pasmaidīt un piekrītoši pamāt ar galvu.
Oskara iecienītie joki:
- Mana mamma vienmēr teikusi nedari to, kas tev nepadodas, tāpēc es nedomāju;
- Zirgs ieiet bārā. Bārmenis prasa: “Ko tik gars ģīmis?”;
- Kāds padalās ar tevi, ka viņam ir gājis grūti. Tādam cilvēkam var atbildēt: “Jā, izklausās, ka tev ir bijusi grūta diena. Tu varētu uzrakstīt grāmatu un nosaukt to: “Mana cīņa”.
Andrejs Siliņš, viens no improvizācijas teātra “Tepat Tagad” aktieriem un “A2 Pasākumu” vadītājs, dalās, ka gadu laikā ir sarakstījis daudz joku. Daži no tiem vairs nešķiet tik smieklīgi kā agrāk, jo ar laiku humora izjūta ir mainījusies un nākusi klāt arī lielāka sapratne par to, kas strādā un kas ne.
Andrejs stāsta, ka pirms septiņiem gadiem kopā ar improvizācijas grupas biedru Matīsu organizējis “Slikto joku dueli”, kur lielu lomu spēlējuši “tētu joki”. Galvenais noteikums – nesākt smieties par otra izdomātajiem jokiem. Noskatīties komisko dueli ieradās improvizatoru draugi. Andrejam izdevās sasmīdināt Matīsu vairākas reizes un kļūt par uzvarētāju.
Plāns bija “pacīnīties” arī ar citiem, turpinot rīkot līdzīgus pasākumus, taču viņš atzīst, ka laiks tam diemžēl neatradās. Tā kā improvizatoram iedvesmas netrūkst, šie ir tikai daži no jokiem, kas, kā Andrejs saka, “aizķer savu nervu stīgu un pakutina ironijas spalvu, līdz galvā iečīkstas smaids”:
- Kā saprast, vai nākotnē būsi zaglis? Ja tu paņem rokās putekļu lupatiņu un tev gribās visu aptīrīt;
- Kāpēc izbijuši sportiski pēc karjeras vienmēr piereģistrējas Tinderī? Jo tur viņi var dabūt maču (mach);
- Kā panākt, lai Tu svērtu vairāk? Svēršanās laikā, uztaisi akmens seju;
- Kāds ir Latvijas Saeimas lielākais ķēriens ? Ilmārs Līdaka;
- Kāpēc aklais kļuva akls. Jo viņš neticēja savām acīm;
- Kāpēc latvietis, kurš Līgo vakarā dzer alu - nevar apstāties? Jo viņš brauc ar mašīnu;
- Kāds ir Kenedija motivējošais citāts? Nepazaudējiet daļu no sevis.