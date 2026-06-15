Pasaules kausā pirmo spēli aizvadīs Eiropas čempione Spānija un plašu uzmanību guvusī Irāna
Šodien un naktī uz 16. jūniju Pasaules kausa finālturnīrā futbolā notiks četras spēles H un G apakšgrupās, meistarsacīkstes sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai.
H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā plkst. 19:00 pēc Latvijas laika tiksies ar Kaboverdi, plkst. 22:00 Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte, plkst. 1:00 Maiami H apakšgrupā tiksies Saūda Arābija un Urugvaja, bet plkst. 4:00 G apakšgrupā Losandželosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
2010. gada čempione Spānija ar talantīgo Laminu Jamalu un Ferranu Torresu priekšgalā ir viena no šī turnīra favorītēm. Īpaši tā dominējusi Eiropā, kur 18 gadu laikā izcīnījusi trīs čempiontitulus. Kaboverde savam pirmajam finālturnīram kvalificējās, apakšgrupā finišējot priekšā Ēģiptei. Spānija ir esošā Eiropas čempione, kas FIFA Pasaules kausā triumfējusi tikai reizi. Pirms turnīra bukmeikeri to uzskatīja par galveno favorīti uz titulu.
Beļģija ar Ēģipti līdz šim tikusies tikai pārbaudes spēlēs. Beļģiem teicamu formu sezonas nogalē sasniedzis Žeremī Doku, savukārt Ēģipte cer uz Mohameda Salāha pienesumu uzbrukumā. Beļģija sastāvā iekļāvusi arī veterānus, ar kuriem iepriekš nav realizējusi gaidas - sastāvā ir vārtsargs Tibo Kurtuā, pussargs Kevins de Breine un uzbrucējs Romelu Lukaku.
Urugvajas un Saūda Arābijas ceļi krustojās arī 2018. gada finālturnīra apakšgrupā, ar 1:0 uzvarot Dienvidamerikas komandai, kurai vārtus guva uz šo čempionātu neizsauktais Luiss Suaress. Viņš bija noslēdzis karjeru izlasē, taču pauda iespēju atgriezties, ja vien viņu izvēlēsies treneris. Tā nenotika. Arī iepriekšējo finālturnīru Saūda Arābija sāka pret kādu no Dienvidamerikas izlasēm, ar 2:1 sensacionāli uzvarot nākamo čempioni Argentīnu.
Irāna pirms Pasaules kausa finālturnīra nonākusi uzmanības centrā ar futbolu nesaistītu iemeslu dēļ, jo vairākiem komandas pārstāvjiem liegta iebraukšana ASV, kā arī pati valstsvienība ASV nevarēs uzturēties ilgāk par 24 stundām, tādējādi mitinoties Meksikā. Oficiālos turnīros Irāna un Jaunzēlande līdz šim nav spēkojušās.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.