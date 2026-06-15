Pirmās astoņas "Astarte" stacijas jau sākušas darboties ar "Virši" zīmolu
Energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls AS “VIRŠI-A” turpina tīkla paplašināšanu, uzsākot pirmo SIA “Naftimpeks” piederošo degvielas uzpildes staciju pakāpenisku pāreju uz “Virši” zīmolu.
Pārņemšanas process šobrīd ir īstenots stacijās Tērvetē, Elejā, Tukumā, Dobelē, Iecavā, Baldonē, Aizputē un Rojā. Šajās stacijās “Virši” ir uzsākuši tirdzniecību, taču vienlaikus tajās turpinās remontdarbi, lai jau pēc pāris mēnešiem “Virši” varētu nodrošināt klientiem pilnvērtīgu staciju vizuālo konceptu un sortimentu.
“Virši” jau informēja, ka Konkurences padome ir apstiprinājusi uzņēmuma plānoto darījumu, kā ietvaros “Virši” iegūs ilgtermiņa nomas tiesības uz 17 SIA “Naftimpeks” piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar “Astarte” zīmolu.
Pirmajā pārejas posmā darbi sākti astoņās stacijās – Tērvetē, Elejā, Tukumā, Dobelē, Iecavā, Baldonē, Aizputē un Rojā. Šīs stacijas jau funkcionē ar ''Virši'' zīmolu, piedāvājot visus degvielas produktus un veikala pamata sortimentu. Tajā pašā laikā pakāpeniski tiek pielāgots staciju ārējais un iekšējais noformējums, kas turpināsies līdz rudenim. Vienlaikus visās minētajās stacijās klientiem tiek nodrošināta nepārtraukta piekļuve pakalpojumiem. Pārejas laikā stacijas turpina darbu ierastajā režīmā, pakāpeniski ieviešot “Virši” tīklam raksturīgos risinājumus.
“Šis ir būtisks solis “Virši” tīkla attīstībā un mūsu klātbūtnes stiprināšanā Latvijas reģionos. Klientu ērtībai staciju pārņemšanu īstenojam pakāpeniski un pārdomāti, saglabājot pakalpojumu pieejamību klientiem. Esam pārliecināti, ka plānotās apjomīgās investīcijas “Astarte” staciju integrācijā “Viršu” tīklā nodrošinās uzņēmumu ar būtisku pieaugumu tirgus daļās, kā arī ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu,” norāda Jānis Vība, “Virši” valdes priekšsēdētājs.
Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs “Virši” zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem.