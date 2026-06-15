Savulaik Stīvenam Spīlbergam neļāva režisēt Džeimsu Bondu. Ko viņš atbildētu tagad, ja piedāvātu?
Savulaik Stīvens Spīlbergs ļoti vēlējās kļūt par kādas Džeimsa Bonda filmas režisoru. Tagad leģendārais kino veidotājs atklājis, kādu atbildi sniegtu, ja šādu piedāvājumu saņemtu šodien.
“Oskara” balvu ieguvušais režisors atzinis, ka pēc tam, kad karjeras sākumposmā jau bija iemantojis pasaules atzinību, vairakkārt bija izteicis vēlēšanos režisēt kādu no Džeimsa Bonda filmām. Taču ikreiz no šīs franšīzes producentiem saņēmis atteikumu. Savukārt, ja šodien kāds pie viņa vērstos ar piedāvājumu, viņa atbilde būtu pavisam īsa: “Jūs mani nevarat atļauties.” Spīlbergs par to pastāstīja podkāstā “The Rest Is Entertainment”, reklamējot savu jaunāko zinātniskās fantastikas trilleri “Atklāšanas diena” (“Disclosure Day”), kas kinoteātros skatāma no 12. jūnija.
Režisors atklāja, ka pagātnē vairākkārt mēģinājis iegūt iespēju strādāt pie Bonda filmas. Pirmo reizi tas noticis pēc tam, kad viņa 1975. gada filma “Žokļi” (“Jaws”) kļuva par pasaules mēroga hitu un būtiski mainīja Holivudas kino industriju.
Spīlbergs, kurš kopš filmas “Doktors No” (1962) bija dedzīgs Džeimsa Bonda cienītājs, pats piezvanījis leģendārajam producentam Albertam “Kabijam” Brokoli un piedāvājis savus pakalpojumus. Taču saņēmis kategorisku atteikumu.
Toms Krūzs un Stīvens Spīlbergs laiku lokos
Dažus gadus vēlāk Brokoli pats sazinājies ar Spīlbergu pēc viņa filmas “Trešās pakāpes tuvie kontakti” (“Close Encounters of the Third Kind”) panākumiem. Tomēr zvans nav bijis, lai piedāvātu režisoru darbu pie nākamās Bonda filmas. Producents vēlējies saņemt atļauju izmantot zinātniskās fantastikas filmas ikonisko piecu nošu motīvu kādai no ainām 1979. gada Bonda filmā “Moonraker”.
Saskatot izdevību, Spīlbergs mēģinājis vienoties — viņš bija gatavs piešķirt tiesības izmantot melodiju ar nosacījumu, ka beidzot drīkstēs režisēt kādu 007 filmu.
Brokoli šo piedāvājumu noraidījis, taču Spīlbergs tik un tā atļāvis izmantot melodiju. Režisors atceras, ka Brokoli viņu noraidījis vairākkārt, nekad nepaskaidrojot, kāpēc viņš netika uzņemts Bonda ģimenē. Tieši šie atteikumi pavēra ceļu vienai no visu laiku iemīļotākajām kino franšīzēm. 1977. gadā, atpūšoties Havaju salās kopā ar Džordžu Lūkasu un gaidot filmas “Zvaigžņu kari: Jauna cerība” (“Star Wars: A New Hope”) iznākšanu, Spīlbergs pastāstīja par savām neveiksmēm ar Bondu. Lūkass uz to atbildējis, ka viņam ir ideja, kas esot pat labāka par Džeimsu Bondu.
Tolaik varonim bija dots vārds Indiana Smits, taču tieši šajā sarunā dzima iecere, kas vēlāk pārtapa par “Indianas Džonsa” filmu sēriju. Lūkass uzreiz uzticēja Spīlbergam režisora krēslu.
Džeimss Bonds nav vienīgā slavenā kino franšīze, ar kuru Spīlberga ceļi krustojušies. Režisors atklāja, ka savulaik viņš tika uzskatīts arī par vienu no kandidātiem pirmās “Harija Potera” filmas režisēšanai. Tomēr viņš nolēma no šīs iespējas atteikties, jo vēlējās pusotru gadu pavadīt mājās un vērot, kā aug viņa paša vēl mazie bērni.
Atskatoties uz šo lēmumu 2023. gada intervijā, režisors atzina, ka ne mirkli nenožēlo atteikšanos no tik iespaidīgas filmu franšīzes, jo tas ļāvis vairāk laika veltīt savai ģimenei.