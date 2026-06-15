Šorīt Pļavniekos no deviņstāvu nama tika evakuēti 17 iedzīvotāji.
Pļavniekos no degošas deviņstāvu ēkas evakuē cilvēkus
Pirmdienas rītā no ugunsgrēka deviņstāvu ēkā Rīgā izglābti četri cilvēki, bet vēl 17 evakuēti, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Glābēji neilgi pirms plkst. 6 saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva balkonā dega sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā un ceturtā stāva balkona grīda divu kvadrātmetru platībā.
Ar glābšanas maskas palīdzību izglābti četri cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Plkst. 7.25 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt svētdien plkst. 17.50 glābēji saņēma izsaukumu uz Varavīksnes gatvi Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa izglābts un mediķiem nodots viens cilvēks.