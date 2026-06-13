Kanādas futbolisti izcīna vēsturisku punktu Pasaules kausā, ASV sāk ar pārliecinošu uzvaru
2026. gada Pasaules kausa otrajā dienā neizšķirti spēlēja Kanādas ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi, bet cita mājiniece ASV turnīru uzsāka ar drošu uzvaru.
Kanādai pirmais punkts
Kanādas vīriešu futbola izlase piektdien Toronto Pasaules kausa finālturnīra pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību. Kanāda kopā ar Meksiku un ASV ir viena no trīs Pasaules kausa finālturnīra rīkotājām.
Kanādas izlasei vārtus guva Kails Larins, bet bosniešiem izcēlās Jovo Lukičs. Spēles 17. minūtē kanādiešiem bija teicama iespēja izvirzīties vadībā, taču Džonatana Deivida no apmēram 12 metriem sisto bumbu atvairīja Nikola Vasiljs. Turpretī bosnieši savu izdevību izmantoja, mača 21. minūtē pēc stūra sitiena Lukičam ar galvu sitot bumbu tīklā.
🚨 WHAT A WONDERFUL PLAY FROM CANADA TO COME BACK INTO THE GOAL, AFTER SEVERAL MISSED CHANCES THEY SCORE A GOLAZOOO https://t.co/V7ItUgZe1a pic.twitter.com/IFcU28UIA7— Gomariz10 (@MarioJohnmark) June 12, 2026
Mača 53. minūtē pēc Ričija Larjeas sitiena bumbu skāra Bosnijas un Hercegovinas izlases kapteinis Seads Kolašinacs, un tā atsitās pret vārtu pārliktni. Tuvojoties pamatlaika beigām, 78. minūtē, Larins soda laukumā saņēma bumbu un pagriezienā nolika to pa sitienam, triecot to vārtos - 1:1. Larins vārtus guva tikai divas minūtes pēc došanās laukumā uz maiņu.
Kanāda Pasaules kausā piedalās tikai trešo reizi, pirms tam zaudējot visās sešās spēlēs. Šis kļuvis par kanādiešu pirmo punktu Pasaules kausa ietvaros.
B grupā kopā ar Kanādas un Bosnijas un Hercegovinas izlasēm ielozētas arī Katara un Šveice, kuras pirmo maču aizvadīs sestdien, bet F grupā līdzās ASV un Paragvajai ir Austrālijas un Turcijas futbolisti.
Amerikāņi uzvaru nodrošina pirmajā puslaikā
ASV vīriešu futbola izlase piektdien ar uzvaru sāka savās mājās notiekošo Pasaules kausa finālturnīru. Kalifornijā notikušajā mačā ASV futbolisti ar rezultātu 4:1 (3:0) uzvarēja Paragvaju.
ASV izlasei divus vārtus guva Folarins Baloguns, vienus iesita Džovanni Reina, bet vienreiz savos vārtos bumbu ieraidīja paragvajietis Damjans Bobadilja. Paragvajai vārtus guva Maurīsiu Pradu.
Mača septītajā minūtē pēc ASV izlases strauja pretuzbrukuma Bobadilja netīšām ieraidīja bumbu savos vārtos. Pirmā puslaika otrajā pusē Baloguns trīs reizes nogādāja bumbu vārtos, taču pirmais vārtu guvums aizmugures situācijas dēļ netika ieskaitīts. Vēlāk, 31. minūtē, pēc vēl viena pretuzbrukuma Kristians Pulisiks no kreisās puses iespēlēja bumbu soda laukumā, kur no apmēram 11 metriem precīzs bija Baloguns. Kompensācijas laika pēdējā, piektajā minūtē Maliks Tilmans ar piespēli atrada Balogunu, kurš meistarīgi atbrīvojās no pretspēlētājiem un panāca 3:0.
🚨🌎 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL TRIVELA GOAL FROM GIOVANNI REYNA!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 13, 2026
WHAT A TEAM! WOW!
🇺🇸 USA 4-1 Paraguay 🇵🇾 pic.twitter.com/l58fvXwujm
Otrajā puslaikā 73. minūtē Paragvajas vārtsargs Orlando Hils tālu iespēlēja bumbu pretējā laukuma pusē, kur viņa komandas biedri ātri izspēlēja bumbu, lai Maurīsio varētu izpildīt netraucētu sitienu - 1:3. Kompensācijas laika pēdējā, astotajā minūtē, Reina no soda laukuma robežas ar pēdas ārmalu raidīja bumbu vārtos un pielika punktu ASV izlases uzvarai. F grupā līdzās ASV un Paragvajai ir Austrālijas un Turcijas futbolisti, kuri pirmo spēli aizvadīs sestdien.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.