Izvēlies, kā un kur nosvinēt svētkus: visplašākais Līgo un Jāņu ceļvedis visai Latvijai: 19. - 24. jūnijs
No 19. līdz 24. jūnijam visā Latvijā notiek simtu simtiem Līgo svētku un Jāņu pasākumu. Jauns.lv piedāvā šo norišu apkopojumu gan lielajās pilsētās, gan lauku pagastos: Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā, Kurzemē, Latgalē, Sēlijā, Vidzemē un Zemgalē.
Šogad svētku brīvdienas izvērtušās piecu dienu garumā un sev piemērotus pasākumus var atrast ikviens. Būs gan ierastās zaļumballes, koncerti un brīvdabas izrādes, gan sportiski pasākumi, tostarp autoralliji un pārgājieni, gan svētku tirdziņi, pasākumi bērniem un jauniešiem, meistardarbnīcas, gan arī pagastu svētki un skolu salidojumi.
Lai vieglāk orientēties plašajā piedāvājumā, Jauns.lv pasākumus apkopojis septiņās sadaļās: * Rīga, * Jūrmala un Pierīga (Ādaži, Ķekava, Mārupe, Olaine, Ropaži, Salaspils), * Kurzeme (Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Saldus, Talsi, Tukums), * Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Balvi, Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi), * Sēlija (Aizkraukle, Jēkabpils), * Vidzeme (Alūksne, Cēsis, Gulbene, Limbaži, Ogre, Madona, Saulkrasti, Sigulda, Smiltene, Valka, Valmiera) un * Zemgale (Jelgava, Bauska, Dobele). Izvēlies savu svētku vietu!
Rīgā svētku noskaņa jau valdīs no 19. jūnija, kur noskaņoties vērienīgiem pasākumiem palīdzēs ne tikai Zāļu tirgus un Līgo pasākumi galvaspilsētas apkaimēs, bet arī Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki “Gaudeamus”. Jāņu nakts galvenās lustes būs Dzegužkalnā, Grīziņkalnā un Mežaparka Zaļajā teātrī.
Īpašu līgošanas noskaņu radīs Jāņu svinēšana pie ūdeņiem: tā Jūrmalā to varēs darīt pludmalē, bet Salaspils novadā – Doles salā. Jāpiezīmē, ka pašā Rīgas pievārtē ir arī divi Līgo parki – Ādažos un Ulbrokā, kur notiks lustīgas zaļumballes.
Kurzemē īpašu auru radīs līgošana jūras krastā (piemēram, Jūrkalnē, Lapmežciemā vai Engurē), kā arī daudzviet citur. Sagatavoties svētkiem varēs arī Līgo tirdziņos, arī izslavētajā Emīla tirgū Ēdoles pilī. Ar latgalisku sirsnību un vērienu līgos Latgalē, kur atkal visus gaidīs gan Lielais Latgaļu tirgus, gan Līgo skrējiens kažokos Augšdaugavas novadā.
Sēlijā - Aizkraukles novada pagastos un pilsētās ne tikai daudz zaļumbaļļu, bet arī teātra izrāžu, kā arī sportisku aktivitāšu. Vasaras saulgriežu svētki Jēkabpils novadā tiks apvienoti arī ar Ābeļu pagasta svētkiem, bet Jēkabpilī jau 19. jūnijā svētku noskaņu radīs Jauno Jāņu orķestris.
Vidzemē līgošana izvērties ļoti latviska, jo šajā novadā taču tapusi mūsu Jāņu klasika – “Skroderdienas Silmačos” un “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Bet ne tikai latviski, jo Limbažu novadā uz gadskārtējo Līgo festivālu pulcējas arī lībieši. Zemgalē svētkus varēs pavadīt karaliski, arī atceroties hercogistes laikus un paviesojoties Rundālē. Turpat arī Jelgavas un Bauskas pilis.