Aizsaulē devusies ilggadējā Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore un vijoles spēles skolotāja Rasma Petmane
Rasma Petmane (foto: Ventspils novada pašvaldība)
Novadu ziņas

Aizsaulē devusies ilggadējā Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore un vijoles spēles skolotāja Rasma Petmane

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

17. maijā mūžībā devās ilggadējā Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore un vijoles spēles skolotāja Rasma Petmane.

Aizsaulē devusies ilggadējā Ugāles Mūzikas un māks...

Atvadīšanās notiks piektdien, 22. maijā plkst. 12.00 no Ugāles kapličas. Tuvinieki lūdz nenest vainagus un īpaši veidotus ziedu pušķus. Vēlams ziedus izvēlēties pieticīgus, simboliski apliecinot cieņu un pateicību par viņas dzīves ieguldījumu!

Rasmas Petmanes kolēģi pie skolas izveidojuši viņai veltītu piemiņas stūrīti, kurā visu šo nedēļu var novietot svecītes vai ziedus.

Tēmas

VentspilsIn MemoriamVentspils novads

Citi šobrīd lasa