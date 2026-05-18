Rasma Petmane (foto: Ventspils novada pašvaldība)
Novadu ziņas
Šodien 22:47
Aizsaulē devusies ilggadējā Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore un vijoles spēles skolotāja Rasma Petmane
17. maijā mūžībā devās ilggadējā Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore un vijoles spēles skolotāja Rasma Petmane.
Atvadīšanās notiks piektdien, 22. maijā plkst. 12.00 no Ugāles kapličas. Tuvinieki lūdz nenest vainagus un īpaši veidotus ziedu pušķus. Vēlams ziedus izvēlēties pieticīgus, simboliski apliecinot cieņu un pateicību par viņas dzīves ieguldījumu!
Rasmas Petmanes kolēģi pie skolas izveidojuši viņai veltītu piemiņas stūrīti, kurā visu šo nedēļu var novietot svecītes vai ziedus.