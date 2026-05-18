Dienvidkurzemes novadā sākta sezonas ielu un autoceļu seguma atjaunošana
Dienvidkurzemes novadā uzsākta šīs sezonas ceļu un ielu atjaunošana, jau sakārtojot posmus Grobiņas pagastā un Grobiņā, bet tuvākajās nedēļās plānojot plašākus asfaltbetona un grants seguma darbus vairākās apdzīvotās vietās. Pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sapratni remontdarbu laikā, uzsverot ieguvumus mobilitātei un novada attīstībai.
Dienvidkurzemes novadā sākti pirmie šīs sezonas ceļu un ielu sakārtošanas darbi. Grobiņas pagasta Cimdeniekos atjaunots asfaltbetona segums Sporta ielā 300 metru garumā, izbūvēts autobusa pieturas paplašinājums, ierīkots ātruma slāpētājs ar gājēju pāreju, kā arī tuvākajā laikā uzstādīs jaunas ceļa zīmes. Savukārt Grobiņā sākti Augustmuižas ielas uzlabošanas darbi 150 metru garumā.
Šajā sezonā lielākie ceļu un ielu seguma atjaunošanas darbi ar asfaltbetona segumu plānoti:
- Nīcas pagastā autoceļam “Nīcas pasts - Strautiņi” - 600 metru garā posmā,
- Aizputē, Pasta ielā - 200 metru garā posmā,
- Vaiņodes pagastā, Tirgoņu ielā - 500 metru garā posmā,
- Durbē, Ganību ielā - 300 metru garā posmā,
- Dunalkas pagastā autoceļam “Upesputriņi - Māla krogs” - 150 metru garā posmā,
- Virgas pagastā, autoceļam Virgas skolas ceļā - 250 metru garā posmā.
Visā Dienvidkurzemes novads plānots veikt seguma atjaunošanas darbus arī autoceļiem ar grants segumu.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem remontdarbu laikā, lai darbi noritētu raiti un bez liekas aizķeršanās, jo katrs salabotais ceļš vai iela veicina ne tikai iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšanos, bet arī novada un tā iedzīvotāju attīstību un izaugsmi. Ceļa darbus novadā veic Komunālā pārvalde sadarbībā ar ceļu būves uzņēmumiem.