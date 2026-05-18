Tramps: pagaidām neuzbrukšu Irānai, jo Persijas līča valstis mani palūdza
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek otrdien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas.
Prezidents nepiedāvāja sīkāku informāciju par plānoto uzbrukumu, bet norādīja, ka viņš ir devis rīkojumu ASV militārajiem spēkiem "būt gataviem uzbrukumam plašā mērogā Irānai vienā mirklī, ja netiks panākta pieņemama vienošanās".
Tramps iepriekš nebija atklājis, ka plāno uzbrukumu 19. maijā, bet nedēļas nogalē viņš brīdināja: "Irānai pulksteņa rādītāji tikšķ, un viņiem būtu labāk rīkoties ātri, citādi no viņiem nekas nepaliks".
Tramps jau vairākas nedēļas draud, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos, turklāt šādas vienošanās noslēgšanas parametri ir mainījušies.
Tramps norādīja, ka viņš atceļ plānoto triecienu pēc sabiedroto Tuvajos Austrumos, tostarp Kataras, Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma.