Latvieši NHL: Šilova lieliskais sniegums neglābj "pingvīnus" no izstāšanās; Girgensona un "zibeņi" soli no zaudējuma sērijā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs kopā ar Pitsburgas "Penguins" trešdien cieta zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sestajā spēlē un līdz ar to arī visā sērijā.
"Penguins" izbraukumā ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Filadelfijas "Flyers". Šilovs atvairīja 31 pretinieku metienu. Sērijā līdz četrām uzvarām "Penguins" zaudēja ar 2-4. Šilovs atvairīja 31 no 32 pretinieku metieniem jeb 96,9% raidījumu un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni.
Vienīgos vārtus papildlaika 18. minūtē guva Kems Jorks.
Šilovs šajā sērijā vārtos stājās trešajā mačā pēc kārtas, pirmajos divos izcīnot uzvaras. Kopumā sērijā latviešu vārtsargs atvairīja 93,9% metienu, vidēji spēlē vārtos ielaižot 1,52 ripas. Regulārajā čempionātā Šilovs vārtos stājās 39 spēlēs, atvairīja 88,8% metienu, vidēji zaudēja 3,07 vārtus un aizvadīja divas "sausās" spēles.
"Flyers" vārtsargs Daniels Vladaržs trešdienas spēlē tvēra visus 42 metienus un otro reizi sērijā palika nepārspēts. Filadelfijas komandai traumas dēļ joprojām nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu.
Otrajā kārtā jeb Austrumu konferences pusfinālā "Flyers" tiksies ar Karolīnas "Hurricanes", kas sērijā ar 4-0 pārspēja Otavas "Senators".
Girgensons ar "Lightning" soli no zaudējuma sērijā
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu. "Lightning" mājās ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) piekāpās Monreālas "Canadiens". Girgensons laukumā pavadīja septiņas minūtes un 21 sekundi, un izdarīja trīs spēka paņēmienus. Girgensona lietderības koeficients bija -1. Sērijā līdz četrām uzvarām "Lightning" zaudē ar 2-3.
Pēc nospēlētām trim minūtēm viesus vadībā izvirzīja Brendans Galahers, bet "Lightning" atspēlējās mača 27. minūtē, kad vārtus guva Dominiks Džeimss. Jau 11 sekundes vēlāk "Canadiens" vēlreiz vadībā izvirzīja Kērbijs Daks, uz ko mājinieki atbildēja ar Džeika Gencela vārtiem 38. minūtē. Uzvaras vārtus "Canadiens" labā trešā perioda otrajā minūtē guva Aleksandrs Teksjē.
Sērijas sestā spēle norisināsies Monreālā naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika. Šī pāra uzvarētājs Stenlija kausa izcīņas otrajā kārtā jeb Austrumu konferences pusfinālā tiksies ar Bufalo "Sabres" vai Bostonas "Bruins". Šajā sērijā ar 3-2 vadībā ir "Sabres".
Tikmēr Rietumu konferences ceturtdaļfinālā vadību sērijā pret Jūtas "Mammoth" trešdien atguva Vegasas "Golden Knights" komanda.
Pirmās kārtas piektajā mačā "Golden Knights" savā laukumā uzvarēja otrajā papildlaikā ar rezultātu 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-2. Lasvegasas komanda arī iepriekšējo maču viesos uzvarēja papildlaikā ar 5:4.
Trešdienas spēlē uzvaras vārtus pagarinājuma 26. minūtē mazākumā guva Breds Haudens. Pamatlaikā uzvarētāju rindās ar "hat trick" jeb trim gūtiem vārtiem izcēlās Pāvels Dorofejevs, kurš savus trešos vārtus guva 53 sekundes pirms trešās trešdaļas beigām, panākot 4:4. Vēl viens precīzs metiens "Golden Knights" rindās padevās Šejam Teodoram, bet "Mammoth" sastāvā vārtus guva Džons Marino, Losons Krūzs, Dilans Ganters un Maikls Karkone.
Sērijas sestā spēle notiks "Mammoth" laukumā agrā sestdienas rītā pēc Latvijas laika. Šī pāra uzvarētājs Stenlija kausa izcīņas otrajā kārtā jeb Rietumu konferences pusfinālā tiksies ar Edmontonas "Oilers" vai Anaheimas "Ducks". Tajā sērijā ar 3-2 vadībā ir "Ducks".
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.