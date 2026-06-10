Dziedātāja Una Daniela izdod jaunu singlu “Turpini iet” un aicina uz vasaras koncertu Rīgā
Dziedātāja un mūziķe Una Daniela izdod savu jauno singlu “Turpini iet” un aicina uz vasaras koncertu Rīgā.
Dziesma “Turpini iet” vēsta par noguruma, šaubu un iekšēju pārmaiņu pieņemšanu. Tā atgādina, ka reizēm svarīgākais ir spēt atlaist veco, lai rastu vietu jaunajam, un turpināt virzīties uz priekšu arī tad, ja nākamie soļi vēl nav skaidri.
“Rakstot šo dziesmu, daudz domāju par to, cik svarīgi ir nevis bēgt no savas tumsas, bet gan iedziļināties tajā un saprast, ko tā mēģina pateikt. Tikai apzinoties sevī uzkrāto, varam atlaist vecos ieradumus un smagumu, kas vairs nekalpo. Ir laiks sevī ielaist vairāk miera un viegluma. “Turpini iet” ir atgādinājums neapstāties un iet cauri visam, pat ja ceļš uz priekšu vēl nav redzams,” stāsta Una Daniela.
Māksliniece savā daiļradē apvieno 80. gadu elektroniskās popmūzikas ietekmes ar mūsdienīgu alternatīvā popa skanējumu. Dziesmas ierakstā piedalījies Unas oriģinālmūzikas sastāvs: Matīss Žilinskis (taustiņi), Toms Kursītis (bass) un Artūrs Strautmanis (bungas). Dziesmas producents ir Rūdolfs Ozols, savukārt skaņas māsteringu veicis Gatis Zaķis.
Plašākai auditorijai Una Daniela sevi pieteica ar dziesmām “Apstājas laiks”, “Es smaidu Tev” un neseno singlu “Iestrēdzis”. Gadu gaitā viņa aktīvi sadarbojusies ar dažādiem māksliniekiem, tostarp Jāni Šipkēvicu, ukraiņu dziedātāju Veru Brežņevu, kā arī grupām “Prāta Vētra”, “Instrumenti” un “Astro’n’out”. Šobrīd māksliniece strādā pie sava pirmā studijas albuma.
Šajā vasarā, 23. jūlijā, Una Daniela aicina klausītājus uz savu solo koncertu Rīgā, Kimmel kvartālā, kur izskanēs gan jaunais singls “Turpini iet”, gan citas mākslinieces oriģināldziesmas.