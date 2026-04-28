Šilovs ar "Penguins" izcīna otro uzvaru pēc kārtas pār "Flyers"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien kopā ar Pitsburgas "Penguins" izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sērijā pret Filadelfijas "Flyers".
"Penguins" mājās bija pārāki ar rezultātu 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), sērijā līdz četrām uzvarām pietuvojoties līdz 2-3.
Šilovs atvairīja 18 no 20 pretinieku metieniem jeb 90,0% raidījumu.
Mača trešajā minūtē 1:0 mājinieku labā panāca Elmers Sēderblums, bet otrās trešdaļas ceturtajā minūtē Konors Devors panāca 2:0. "Flyers" vienus vārtus atguva pēc 12 sekundēm, kad precīzs bija debitants Alekss Bamps, bet trešdaļas 16. minūtē izlīdzinājumu panāca Treviss Sanheims.
Uzvaras vārtus mača 38. minūtē mājiniekiem guva veterāns Kriss Letangs, to paveicot otro maču pēc kārtas. 39 gadus vecais Letangs ir trešais vecākais spēlētājs NHL vēsturē, kurš divos "play off" mačos pēc kārtas ir guvis uzvaras vārtus.
Pirmajās trīs spēlēs "Penguins" vārtus sargāja Stjuarts Skiners, bet ceturtajā mačā vārtu drošība tika uzticēta Šilovam, kurš tika galā ar 28 no 30 pretinieku metieniem un palīdzēja Pitsburgas vienībai ar 4:2 izcīnīt pirmo uzvaru sērijā.
"Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu.
Sērijas sestā spēle notiks "Flyers" laukumā plkst. 2.30 naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.