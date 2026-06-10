Vieglā automašīna ietriekusies 14. maršruta tramvajā. VIDEO
Ekrānuzņēmums no video
112

Vieglā automašīna ietriekusies 14. maršruta tramvajā. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgā, Slokas un Pulka ielas krustojumā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā vieglā automašīna ietriekusies 14. maršruta tramvajā.

Vieglā automašīna ietriekusies 14. maršruta tramva...

“Negadījuma dēļ Slokas un Pulka ielas krustojumā ir apturēta 5. un 14. tramvaja maršruta kustība. Tramvaji tiek novirzīti pa maršrutu caur Imantas galapunktu,” informē "Rīgas satiksme".

 Notikuma vietā darbu veic atbildīgie dienesti, lai noskaidrotu precīzus avārijas apstākļus, kā arī atbrīvotu brauktuvi un atjaunotu raitu satiksmes plūsmu apgrūtinātajā ceļa posmā.

Tēmas

SadursmeRīgaRīgas satiksme112

Citi šobrīd lasa