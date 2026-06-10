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Vieglā automašīna ietriekusies 14. maršruta tramvajā. VIDEO
Rīgā, Slokas un Pulka ielas krustojumā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā vieglā automašīna ietriekusies 14. maršruta tramvajā.
“Negadījuma dēļ Slokas un Pulka ielas krustojumā ir apturēta 5. un 14. tramvaja maršruta kustība. Tramvaji tiek novirzīti pa maršrutu caur Imantas galapunktu,” informē "Rīgas satiksme".
Negadījuma dēļ Slokas un Pulka ielas krustojumā ir apturēta 5. un 14. tramvaja maršruta kustība. Tramvaji tiek novirzīti pa maršrutu caur Imantas galapunktu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 10, 2026
Notikuma vietā darbu veic atbildīgie dienesti, lai noskaidrotu precīzus avārijas apstākļus, kā arī atbrīvotu brauktuvi un atjaunotu raitu satiksmes plūsmu apgrūtinātajā ceļa posmā.