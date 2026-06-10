"Tagad ir jāripo galvām!" Franciju satricina 11 gadus vecas meitenes slepkavība un tiesībsargu šokējošā bezdarbība
Francijas sabiedrību satricinājusi 11 gadus vecas meitenes slepkavība, kas izraisījusi plašus protestus un prasības pēc radikālas tieslietu sistēmas reformas.
Simtiem tūkstošu cilvēku visā valstī pauž sašutumu par tiesībsargājošo iestāžu bezdarbību, jo atklājies, ka galvenais aizdomās turamais jau iepriekš bijis saistīts ar vairākiem seksuālas vardarbības gadījumiem pret nepilngadīgajiem.
11 gadus vecā Lianna bezvēsts pazuda maija beigās, bet sešas dienas vēlāk viņas mirstīgās atliekas tika atrastas kādā saimniecībā netālu no pilsētas, kurā viņa dzīvoja, vēsta Euronews".
Galvenais aizdomās turamais ir 41 gadu vecais Žeroms Barella – viņas skolasbiedrenes tēvs. Pēdējo reizi meitene redzēta, iekāpjot viņa automašīnā.
Vēlāk atklājās, ka tiesībsargājošās iestādes jau gadiem ilgi bija saņēmušas signālus par vīrieša seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem.
Lai gan pērn augustā policijai tika ziņots par kādas desmitgadīgas meitenes vairākkārtēju izvarošanu, nākamo deviņu mēnešu laikā aizdomās turēto tā arī neaizturēja un pat nenopratināja. Izmeklēšana virzījās ārkārtīgi lēni, un iestāžu vilcināšanās noveda pie traģēdijas.
"Visas asociācijas un organizācijas par to pilnā balsī kliedz jau gadiem. Mūsu bērni nav pasargāti. Mēnešiem ilgi neskaitāmas mātes un vecāki iesniedz sūdzības, taču viņi tiek pamesti likteņa varā, viņus pat neuzklausa un neaizsargā," sašutumu neslēpj protesta akcijas dalībniece Hloja.
Vīrieti aizturēja un par aizdomās turēto atzina vien tad, kad tika atrastas meitenes mirstīgās atliekas. Turklāt tagad, policijai saņemot arvien jaunus iesniegumus, viņu saista jau ar vismaz deviņiem atsevišķiem seksuālās vardarbības gadījumiem pret nepilngadīgajām.
Francijas sabiedrībā briest milzu sašutums. "Pietiek! Mums šī bezzobainā tiesu sistēma ir līdz kaklam," teic kāds pusmūža vīrietis vārdā Luijs.
"Ja policija būtu nopietni uztvērusi tās meitenes mātes iesniegumu, kuru šis monstrs izvaroja pērn augustā, mazā Lianna šodien būtu dzīva. Tagad ir jāripo galvām! Tieslietu sistēmai ir kardināli jāmaina sava pieeja, jo mēs ar šādu iestāžu nolaidību vairs nesamierināsimies," uzsver Bērnu tiesību organizācijas "Collectif Enfantiste" aktīviste Viržīnija Bordo.
Francijas tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns ir publiski atvainojies nogalinātās meitenes ģimenei un atzinis, ka pret aizdomās turēto iestādēm vajadzēja vērsties daudz agrāk. Reaģējot uz traģēdiju, prokuratūrai uzdots līdz 14. jūlijam pārskatīt visas aktīvās lietas, kas saistītas ar noziegumiem pret bērniem – tie ir aptuveni 70 000 kriminālprocesu.
Tikmēr protestētāji pieprasa no varasiestādēm skaidras atbildes: kā tas iespējams, ka cilvēks, par kura seksuālajiem noziegumiem ziņots vairākkārt, varēja netraucēti atrasties brīvībā līdz pat brīdim, kamēr tiek laupīta bērna dzīvība?