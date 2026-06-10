Mančestras "United" nepagarina līgumus ar Sančo un Malasiju
Anglijas premjerlīgas klubs Mančestras "United" trešdien apstiprināja Džeidona Sančo un Tairela Malasijas aiziešanu no komandas pēc līgumu termiņa beigām.
"United" trešdien publicēja savu spēlētāju sarakstu. Paziņojumā tika minēts, ka "visi klubā vēlas pateikties Kazemiru, Malasijam un Sančo par viņu ieguldījumu "United" un novēlēt viņiem veiksmi nākotnē."
Tāpat kā 34 gadus vecais pussargs Kazemiru, kurš jau bija apstiprinājis, ka šovasar pametīs klubu, abi kļūs par brīvajiem aģentiem.
Anglijas izlases spēlētājs Sančo, kurš no Dortmundes "Borussia" "United" par 73 miljoniem mārciņu (84,67 miljoni eiro) pievienojās 2021. gadā, pagājušo sezonu pavadīja īrē Birmingemas "Aston Villa".
Pussargs "United" sastāvā aizvadīja tikai 83 spēles, tiekot izīrēts arī Dortmundes un Londonas "Chelsea" komandām. 26 gadus vecais aizsargs Malasija pēc pievienošanās klubam 2022. gadā no Roterdamas "Feyenoord" klubā aizvadīja 50 spēles, viņa sniegumu ietekmējot traumām.
Kazemiru, kurš Brazīlijas izlases rindās spēlēs šā gada Pasaules kausa izcīņā, pēc ierašanās no Madrides "Real" četrās sezonās "United" komandā aizvadīja 160 spēles, gūstot 26 vārtus.